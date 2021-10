Pisellini e fagiolini sono alcune delle verdure di stagione più gustose e versatili. Questi, infatti, compaiono in un gran numero di ricette, anche se raramente li rendiamo protagonisti. Questo è uno sbaglio dal momento che il loro sapore è fresco e avvolgente, adatto a tutte le età. La verità è che basta saperli preparare come si deve per realizzare un contorno da leccarsi i baffi. Eppure, pochi sanno che per cuocere i pisellini alla perfezione basta questo trucchetto della nonna che stiamo per svelare. Certo, gli accorgimenti da prendere per esaltare il gusto dei pisellini sono diversi, ma alcuni possono rivelarsi inaspettati. Non solo, il loro effetto può cambiare completamente la percezione del piatto.

Dovremmo fare attenzione alla materia prima, ai tempi e ai condimenti. Il risultato non potrà che lasciarci soddisfatti, portandoci a custodire questo trucchetto per le prossime ricette.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che per cuocere i pisellini alla perfezione basta questo trucchetto della nonna

Come detto, è importante scegliere con cura la materia prima. Ciò vuol dire fare attenzione a quali pisellini acquistiamo. Infatti, ce ne sono di diverse varietà e dimensioni. Entrambe hanno un gusto distintivo che si adatta a questo o a quell’altro piatto. In questo caso, consigliamo vivamente di acquistare i pisellini primavera. Questi tendono ad essere più piccoli e dolci, perfetti per un morbido contorno che si “regga in piedi” da solo. Possiamo acquistarli freschi, sgranandoli noi stessi, o anche congelati. Quest’ultimo formato è sicuramente il più comodo poiché che ci permette di averli a disposizione in ogni momento. Non solo, ma possiamo anche utilizzarli senza aspettare che si scongelino.

Per accompagnare la dolcezza dei pisellini scegliamo delle cipolle anch’esse dolci, come quelle gialle. Facendole appassire con i pisellini e dell’olio buono (amico del colesterolo), arriveranno quasi a sciogliersi creando un tutt’uno con la verdura.

Ovviamente, sarà necessario utilizzare uno o due dita d’acqua nella padella dei pisellini. Possiamo arricchirne il sapore con mezzo dado vegetale, ma anche con del bel prezzemolo fresco. Però, come avevamo già accennato elencando gli stratagemmi per realizzare una pasta alle vongole da leccarsi i baffi, bisogna scegliere il momento giusto. Infatti, inserire il prezzemolo al momento sbagliato potrebbe renderlo amaro.

All’acqua di cottura possiamo anche unire un cucchiaino raso di zucchero e uno di sale. Questo è il trucchetto della nonna che aiuterà ad esaltare tutti i sapori.

Adesso non ci resta che aspettare che i pisellini si raggrinziscano leggermente nella padella. Questo è il segnale che sono pronti. Stiamo però attenti a non far asciugare troppo la padella per evitare che i pisellini si brucino. Versiamo in un piatto e serviamoli tiepidi, magari accanto a questa ricetta semplice e gustosa perfetta per l’autunno e ricca di vitamina D.