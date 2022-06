Molti combattono il caldo estivo utilizzando in casa un condizionatore. Parliamo di un elettrodomestico che nei giorni più caldi ci salva davvero la vita. Infatti, ha il compito di raffreddare velocemente l’ambiente circostante. Ma l’aria condizionata è fondamentale anche in auto. In effetti il climatizzatore è un optional importantissimo. Durante le ore più calde della giornata, rimanere nell’abitacolo della propria vettura non è affatto piacevole. Quando i raggi caldi del sole colpiscono la carrozzeria, potrebbero surriscaldarla e di conseguenza far raggiungere all’interno dell’auto delle elevate temperature.

Non solo finestrini aperti ma anche questi trucchetti ci permetteranno di rimanere freschi in auto anche senza aria condizionata

Naturalmente, quando il caldo è davvero insopportabile accendere il climatizzatore è davvero indispensabile. Ma non tutte le automobili ne sono provviste. C’è da dire anche che alcuni di noi non sopportano l’aria fredda e quindi preferiscono che il climatizzatore rimanga spento. Che fare in questi casi? Per raffreddare l’interno della propria vettura senza accendere l’aria condizionata è necessario ricorrere ai vecchi rimedi della nonna.

La prima cosa che dovremmo fare è quella di aprire tutti i finestrini, compreso il tettuccio. Ma ricordiamo di indossare un cappellino per evitare un’insolazione. Per mettere in pratica il secondo rimedio, dobbiamo procurarci una bottiglia di acqua congelata. Non dovremo fare altro che posizionarla davanti al bocchettone dell’aria. L’abitacolo diventerà subito più fresco e confortevole. Un metodo un po’ bizzarro, ma che potrebbe rivelarsi molto utile.

Qualche altro utile consiglio

Oltre ad aprire i finestrini e utilizzare una bottiglia di acqua ghiacciata, potremmo anche usare un nebulizzatore. Un piccolo aggeggio che avrebbe la capacità di ridurre l’acqua in goccioline di piccolissime dimensioni. Se la nostra automobile fosse sprovvista di aria condizionata, il nebulizzatore potrebbe fare proprio al caso nostro. Una volta acceso, rinfrescheremo velocemente l’abitacolo senza creare fastidi.

Quando ci si appresta ad affrontare un lungo viaggio in estate, poi, è necessario seguire qualche piccola accortezza. Ad esempio, è importante idratarsi continuamente ma anche indossare dei vestiti dalle nuance chiare. Inoltre, dovremmo bagnare spesso la testa e i polsi. Facciamo anche attenzione agli orari di partenza. La regola sarebbe quella di evitare le ore più calde della giornata. Proviamo a partire, ad esempio, al mattino presto. L’aria sarà ancora fresca. Quindi, non solo finestrini aperti ma anche questi trucchetti e questi consigli ci consentirebbero di rimanere freschi anche senza il climatizzatore.

