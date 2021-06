Mancano pochi giorni all’arrivo dell’estate e il caldo si fa già sentire. Molti hanno acquistato un condizionatore, per cercare un po’ di refrigerio durante le giornate più torride.

Altri invece, sono contrari all’istallazione dell’aria condizionata. I motivi sono diversi. L’aria fredda provoca problemi alla salute, un consumo di energia elettrica maggiore e l’impatto ambientale. Per non parlare del costo importante del condizionatore.

Rimedi alternativi

Se decidiamo di non istallare questo elettrodomestico o ne abbiamo uno e vogliamo limitare i consumi, possiamo cercare dei rimedi fai-da-te per rinfrescarci.

Iniziamo chiudendo le tapparelle per evitare che entri il caldo, cambiamo le lampadine a incandescenza che producono calore, con quelle led o a fluorescenza. Posizioniamo in balcone delle piante rampicanti che limiteranno i raggi del sole, prediligiamo delle tende chiare, spegniamo gli elettrodomestici in standby e infine utilizziamo il vecchio e caro ventilatore.

A questi 6 modi strepitosi ed economici per mantenere la casa fresca senza accendere l’aria condizionata ne aggiungeremo un settimo.

Quando in casa il caldo e l’afa non ci danno tregua, possiamo utilizzare questo semplice rimedio fai da te.

Bagnamo per bene in acqua fredda, delle vecchie lenzuola di cotone o degli asciugamani. Strizziamo a mano o utilizziamo lavatrice, avendo cura di non azionare la centrifuga alla massima velocità. Ora prendiamo le nostre lenzuola o gli asciugamani bagnati e appendiamoli alle finestre aperte. Soprattutto durante la notte, una piacevole brezza, penetrerà attraverso il tessuto bagnato e rinfrescherà tutta la stanza.

In alternativa, possiamo appendere alle finestre le lenzuola asciutte e bagnarle con l’aiuto di uno spruzzino.

Ecco è questo è il segreto per avere la casa sempre fresca in estate senza accendere l’aria condizionata e senza spendere neanche un euro. Un rimedio fai da te facile e utile.