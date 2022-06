Occhio ai dati su PIL e occupazione della nuova ottava e che arriveranno prima della decisione sui tassi del 9 giugno 

Le prime sedute di settimana prossima potrebbero essere decisive per il futuro del nostro indice principale. Tuttavia, anche i market movers in calendario tra mercoledì e giovedì non saranno da meno. Prima dell’intervento della BCE di giovedì, avremo i dati aggiornati sullo stato dell’economia delle principali economie mondiali. Sintetizziamoli brevemente. Dunque, occhio ai dati su PIL e occupazione della nuova ottava e alle decisioni della Banca Centrale Europea.

L’avvio di settimana

Per lunedì si segnala l’indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero di maggio sia in Cina che ad Hong Kong. In Europa al mattino avremo le aste obbligazionarie in Francia (scadenze a 3, 6 e 12 mesi) e, nel pomeriggio, negli States (scadenze a 3 e 6 mesi).

Gli appuntamenti di martedì 7 giugno

Tra i dati chiave di martedì troviamo quello delle 8.00 in Germania (ordini alle fabbriche, aprile) e in Regno Unito (indice Halifax dei prezzi delle case, maggio). Poi alle 9.00 arriverà il dato sulla produzione industriale spagnola (aprile), alle 9.30 l’indice PMI sul settore edile IHS Markit tedesco (maggio).

Un’ora dopo Londra diffonderà l’indice PMI composito di maggio e l’indice dei direttori degli acquisti del settore servizi (maggio). Infine sempre allo stesso orario Bruxelles diffonderà l’indice Sentix della fiducia degli investitori (giugno). Alle 14.30 spiccano i dati USA su import, export e saldo della bilancia commerciale di aprile.

I market movers di metà ottava

Nel cuore della notte Tokyo diffonderà i tutti i dati aggiornati sul PIL del 1° trimestre (domanda, consumi, spese pro capite, etc).

In Europa si partirà alle 8.00 con l’indice Halifax dei prezzi delle case a Londra e il dato sulla produzione tedesca di aprile. Da Parigi (H 8.45) ci saranno i dati sull’import, export, il saldo della bilancia commerciale e le riserve di asset totali francesi. Alle 10.00 Roma diffonderà il dato (mensile e annuale, aprile) sulle vendite al dettaglio.

Alle 10.30 arriverà da Londra l’atteso indice dei direttori degli acquisti del settore costruzioni, mentre alle 11.00 l’attenzione sarà tutta per i dati UE. Arriveranno infatti i dati sull’occupazione e i dati sul PIL dell’Eurozona (aggiornamenti al 1° trimestre 2022).

Occhio ai dati su PIL e occupazione della nuova ottava e che arriveranno prima della decisione sui tassi del 9 giugno

Giovedì 9 giugno sarà il giorno della BCE. Alle 13.45, infatti, si conosceranno le decisioni sul tasso sui depositi e quella sul tasso d’interesse. Tuttavia, secondo molti analisti finanziari il primo rialzo dei tassi dovrebbe avvenire a luglio. Staremo a vedere quali decisioni saranno assunte e comunicate al mercato.

Venerdì 10 giugno

I dati cinesi sul carovita (indice IPC e IPP) arriveranno alle 3.30. Sempre in Asia (in Cina e Giappone, per la precisione) si segnala l’arrivo dell’indice Thomson Reuteurs IPSOS di giugno. In Europa saranno di scena alle 9.00 i dati sull’inflazione in Spagna (indici IPP, IPC e IAPC di maggio) e alle 10.00 i dati sulla produzione italiana (aprile). Negli USA occhio ai dati diffusi alle 14.30: indice dei prezzi al consumo, indice IPC annuale e mensile e non destagionalizzato (maggio), il dato sui redditi reali.

