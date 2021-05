L’estate è ormai alle porte e dopo questo lungo periodo di attese e di reclusione in casa, abbiamo proprio voglia di goderci la bella stagione. Un cambio look è quello che ci vuole per ripartire. Non grandi stravolgimenti, ma piccoli cambiamenti, che però ci rendono felici.

Possiamo iniziare questa piccola rivoluzione, partendo dai capelli. Non parliamo di un taglio netto, ma di acconciature fai-da-te, facili da realizzare ma di grande effetto.

Il nuovo modo di portare le trecce

Non è una semplice treccia ma un’acconciatura scenografica che sta spopolando su TikTok, semplicissima da realizzare e con un effetto straordinario.

Ecco che c’è un nuovo modo di portare le trecce. Un’acconciatura divertente che ha conquistato proprio tutti. Impazzano sul web i tutorial su come realizzarla e le influencer la sfoggiano nelle loro dirette e nelle loro foto sui social.

Parliamo di “bubble braids”, la treccia con le bolle. Ideale per chi ha i capelli di una lunghezza medio-lunga.

Come realizzare le trecce con le bolle

Realizzare questa acconciatura non è affatto difficile. Abbiamo bisogno solo di un pettine e di elastici.

Iniziamo dividendo i capelli con una riga centrale. Prendiamo la sezione di destra. Raccogliamo i capelli in un coda alta o bassa e fissiamo con l’elastico.

Ora inseriamo, ad intervalli regolari, gli altri elastici per tutta la lunghezza della coda. Allargando con le mani i capelli tra un elastico e l’altro.

Procediamo nello stesso modo anche con la parte sinistra.

Per dare un tocco personale possiamo ricoprire gli elastici con una ciocca di capelli. L’effetto bolla è assicurato.

Se, invece, preferiamo un’unica treccia non dividiamo i capelli ma lavoriamo su un’unica coda. Creando una bubble pony tail.

Se desideriamo realizzare una treccia vera e propria basterà crearne una semplicissima. E allargare le varie sezioni con le mani.

