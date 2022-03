Per risparmiare in cucina non serve sacrificarsi se si applicano questi 5 semplici consigli che non peseranno a nessuno

Oggigiorno ogni famiglia spende molto di più di quello che realmente dovrebbe. Uno dei maggiori costi che si affrontano giornalmente è la spesa alimentare, nonostante i prodotti siano in offerta o si scelga quella più economico.

Senza rendersi conto, tutti potrebbero risparmiare molto in cucina e non serve sacrificarsi. Infatti, la prima cosa a cui si pensa in queste circostanze e quella di eliminare il superfluo e concentrarsi sull’utile e l’indispensabile.

Ecco, questo non è solo l’unico fattore da tenere in considerazione e ci sono altri intelligenti modi per poter portare un grosso risparmio a fine mese.

Inizio anno, nuovi aumenti e in pochi sanno dove e come affrontare la giornata

Un po’ tutti stiamo affrontando il rincaro, inizia a farsi sentire particolarmente in questi giorni, con l’arrivo di bollette ancora più salate. Ma oltre all’energia elettrica e il gas, anche gli alimenti di conseguenza aumentati. Infatti la maggior parte di questi affrontano un costo più elevato nella filiera di produzione anche per via dell’aumento del gasolio.

Il pane, il pesce e molti altri prodotti che prima si compravano ad un prezzo, da un po di tempo sono raddoppiati se non triplicati. Ecco perché dovremmo apportare delle modifiche alle nostre abitudini per poter risparmiare sulla spesa, senza dover privarsi di nulla.

La prima cosa da fare è la pianificazione. Organizzare i pasti settimanalmente non solo farà risparmiare molto tempo, ma permetterà anche di equilibrare i pasti con il giusto rapporto di grassi, proteine, carboidrati e altro. Inoltre si ha la possibilità di concentrare i prodotti in offerta al supermercato per farsi venire in mente qualche idea.

Quindi iniziare a stilare il menù settimanale e organizzare la spesa da fare una sola volta a settimana per risparmiare anche sul costo del gasolio. Una volta presa il ritmo, risulterà tutto più semplice, economico e si risparmierà anche tempo.

Per risparmiare in cucina non serve sacrificarsi se si applicano questi 5 semplici consigli che non peseranno a nessuno

Un’ idea geniale, per chi lavora fuori casa tutto il giorno, è quello di portare con se il cibo a sacco ma non il solito panino. Infatti basterà cucinare un po’ in più la sera per poter avere già il pranzo già pronto il giorno dopo.

Ad esempio, se la sera si mangia il pollo arrostito, il giorno dopo si può realizzare un’insalata di pollo con maionese o pomodorini e cipolle. E per portarlo con se, si potranno utilizzare non i soliti recipienti di plastica, ma magari quelli ermetici e super comodi.

Uno dei tanti accorgimenti che in pochi applicano per capriccio è fare la spesa con gli ingredienti di stagione. Una spesa sostenibile e a Km 0 abbatte i costi e uno di questi è il trasporto. Se si conosce un contadino o un negozio che predilige questo tipo di politica, si potranno trovare prodotti genuini a costi contenuti. Inoltre la frutta e la verdura di stagione è molto più gustosa.

Infine, da non dimenticare, il fatto che si può cucinare uno dei condimenti più saporiti come il ragù, ad esempio, in grande quantità per poi congelare. Così in una sola volta, si sarà sporcata la cucina, consumato gas o elettricità e si avranno a disposizione altre scorte di cibo già pronto risparmiando notevolmente tempo e denaro.

