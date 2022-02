Sono tante le ricette che possiamo realizzare in casa per divertirci e per creare una piacevole serata con una novità di gusto. In questo caso non stiamo parlando dell’indiscutibile sushi che ha conquistato un po’ tutti negli ultimi tempi, ma di un piatto giapponese ancora non del tutto scoperto.

Questo piatto racchiude un mix di sapori tra verdure, spaghetti, carne o pesce il tutto condito con le famose spezie e aromi per catapultarsi in pochissimi minuti nella cucina orientale.

Un ingrediente molto particolare

Ultimamente girano molti video dove impiegano questi spaghetti di pasta ondulata secca per creare o riparare tante cose in casa con della colla o vernice. Stiamo parlando proprio della pasta più discussa del momento, i noodles.

Questi spaghetti vengono mangiati in moltissimi modi e tra questi, in zuppa, alla piastra o addirittura fritti. Nella ricetta qui di seguito, la preparazione prevede con le verdure che possono essere sostituite a piacere, con l’aggiunta, se vogliamo, di carne o di pesce. Se abbiamo della verdura da smaltire, questo è il momento giusto.

Ingredienti

200 gr di pasta noodles

100 gr di verza

200 gr di gamberetti o pollo, maiale, manzo

100 gr di germogli di soia

1 cipolla

2 zucchine

1 carota

1 peperone

salsa di soia

zenzero

curry o curcuma

olio di sesamo

sale

Pochi minuti per catapultarsi in una cucina orientale con questa squisita pietanza da fa venire l’acquolina in bocca

Procedimento

Iniziare col prendere i gamberetti, sgusciarli, privarli del filo nero, lavarli e metterli da parte. Poi passare alle verdure, quindi prendere le zucchine e le carote, tagliarle a bastoncini sottili. Passare alla verza che potrà essere tagliata a rondelle sottili insieme alla cipolla e al peperone.

Adesso prendere la padella wok e inserire tutte le verdure insieme ai germogli di sesamo, aggiungere un filo d’olio di sesamo e un mestolo di brodo o d’acqua. Lasciar cuocere a fuoco moderato fino a quando le verdure inizieranno ad ammorbidirsi ed aggiungere un pizzico di sale.

Successivamente, prendere i gamberetti e aggiungerli nel wok e far cuocere per qualche minuto. Nel frattempo, prendere una pentola e far cuocere in acqua salata i noodles seguendo le indicazioni sulla confezione.

Quando la pasta sarà ben cotta, trasferirla nel wok e farla saltare a fuoco vivace con un filo di olio di sesamo, la salsa di soia. Poi aggiungere lo zenzero fresco a pezzettini o grattugiato e una spolverata di curcuma o curry.

Dopo pochi minuti il piatto sarà ben insaporito e pronto per essere gustato con le famose bacchette

