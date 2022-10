Cosa si può fare con la farina di mais e una ricetta light veloce

Come prodotto la farina di mais è abbastanza conosciuta, anche se, certamente, in cucina quella che va per la maggiore è la farina di grano. Anche con quella di mais, però, si possono realizzare molte specialità diverse. Questo alimento può, infatti, essere molto versatile. Ma prima di utilizzarla bisogna conoscerla bene.

Innanzitutto, bisogna essere in grado di riconoscerne la tipologia. La farina di mais, infatti, può rispondere alle varietà fumetto, fioretto e bramata. La prima è simile alla farina di frumento, mentre la seconda ha una granulosità media. L’ultima è, invece, caratterizzata da una macinatura a grana grossa. Ogni varietà permette la realizzazione in cucina di portate davvero interessanti, alcune anche molto conosciute.

Cosa si può fare con la farina di queste particolari tipologie

Con la farina di mais bramata possiamo dare vita a piatti rustici molto conosciuti, come la polenta. In questo caso la pietanza sarà corposa e perfetta con carne e sughi. Se invece vogliamo un risultato più fluido e cremoso, possiamo usare quella di mais fioretto. Ben diverso è invece l’uso della farina di mais fumetto. Questa è, infatti, ideale per i dolci. Possiamo quindi realizzare con essa paste frolle, biscotti e lievitati.

Con la farina di mais possiamo anche preparare il pane e cucinare deliziose frittelle. Possiamo usarla nelle zuppe o per creare panature croccanti. Con la farina di mais possiamo ancora realizzare piatti interessanti e particolari come i burritos e le tortillas. Dunque, ecco cosa si può fare con la farina di mais. E a proposito dell’ultima prelibatezza citata, proponiamo una ricetta in versione particolarmente leggera. Soprattutto per quello che riguarda la farcitura.

Tortillas di mais

Le tortillas di mais sono molto leggere e prepararle è davvero semplice. Per realizzarle bastano 200 g di farina di mais precotta, 300 ml di acqua e del sale fine. Dovremo mettere la farina in una ciotola e mescolarla con un pizzico di sale. Quindi, dovremo unire l’acqua e lavorare un panetto. L’impasto dovrà essere omogeneo e senza grumi, quindi andrà lasciato riposare per un quarto d’ora. Trascorso il tempo lo si dovrà tagliare in 6 parti con un coltello.

Si lavoreranno quindi 6 palline di impasto da appiattire e stendere con un mattarello, per creare così le tortillas. Potremo poi cuocere ogni tortillas in padella e renderle pronte per la farcitura. A questo punto potremo farcire le tortillas in modo leggero, con foglie di insalata iceberg, affettato di tacchino e salsa allo yogurt. Da ultimo, aggiungeremo un pizzico di prezzemolo.

