In questo particolare periodo dell’anno la natura si risveglia e ci riempie lo sguardo di colori e anche di profumi. Molte sono le piante che si possono coltivare senza dover ricorrere a serre o particolari attenzioni, il quanto il buon clima aiuta tantissimo.

Infatti in questo periodo tra l’inverno e l’estate, le giornate si allungano e le temperature iniziano ad essere molto favorevoli per gite in campagna o al mare. Ma questo è anche il momento giusto per iniziare a curare i nostri spazi verdi sia interni che esterni.

Quindi rinnovare l’estetica degli interni, accostando delle meravigliose piante accanto all’orchidea, e anche degli esterni ma non con una classica pianta di lavanda, bensì con quest’altra davvero speciale.

Ecco la novità per chi ama le pianta profumate che non può lasciarsi sfuggire

Un po’ tutti conosciamo i vari utilizzi della lavanda dal suo profumo davvero molto buono che emana nelle serate calde al tramonto estivo. I suo fantastici fiori vengono utilizzati non solo per profumare gli armadi ma anche per realizzare dei fantastici oggetti di design senza spendere una fortuna.

In questo caso la pianta che tutti dovrebbero avere sul proprio terrazzo è la camomilla. Dal mese di marzo in poi questa piccola piantina meravigliosa potrà essere seminata e non necessita di particolari attenzioni.

Si tratta di una pianta anche annuale con delle piccole foglioline verdi e con dei fiori molto simili alle margherite, ma a confronto, molto profumati ed utili.

Non solo la lavanda ma anche questa pianta viene coltivata in primavera per il suo profumo e soprattutto per i sui 1000 utilizzi

Questa pianta eccezionale è molto utilizzata. Tutti conosciamo i benefici di una tisana di camomilla che rilassa e concilia il sonno, ma non solo. Infatti i fiori di camomilla, possono essere utilizzati per lo stesso scopo della lavanda, quindi per profumare.

Ed inoltre, la camomilla è utilizzata anche contro le occhiaie e gli occhi gonfi. Un vero toccasana naturale da sperimentare subito. Anche per i capelli è molto utilizzata per schiarirli o per renderli molto brillanti. Per non parlare di scrub, maschere o impacchi dopo la ceretta, tutti rimedi della nonna molto conosciuti.

Insomma, sono molti i motivi per cui tutti dovremmo avere una di queste piante sul terrazzo e farlo costa davvero pochissimo e la pianta cresce praticamente da sola, con poca acqua e un terreno ben smosso prima della semina.

Il fiore sarà nel suo massimo splendore tra maggio e giugno e potrà essere colto in piena estate quando il fiore si aprirà il più possibile e i petali inizieranno a cadere.

