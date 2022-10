In tempi lontani la farina di castagne non mancava in casa. Veniva, infatti, adoperata al posto della farina di grano per realizzare la pasta. E anche per cucinare torte e zuppe. Oggi è, invece, più raro il suo utilizzo, in favore della farina 00. La farina di castagne si ricava dalla macinazione dell’omonimo frutto autunnale e mai come in questo periodo può essere ideale riscoprirla. Pochi sanno che in cucina è molto versatile e si presta a varie preparazioni. Scopriamo quali.

Cosa si può fare con la farina di castagne più 1 ricetta salata

A noi pare poco conosciuta eppure la farina di castagne può essere un vero aiuto in cucina. Innanzitutto per quello che riguarda il cucinare dolci. La farina di castagne si presta infatti molto bene per aumentare la morbidezza delle torte. Questo per la sua capacità di assorbire l’umidità dei liquidi adoperati nell’impasto. La farina di castagne ha inoltre ottime proprietà in qualità di addensante. Può quindi essere usata per dare corpo a una vellutata di verdure, quando questa può riuscire troppo liquida. Il suo utilizzo, inoltre, addolcisce l’aroma delle zuppe. La nostra farina è poi perfetta per la preparazione del gustoso pane alle castagne e della pasta. Non mancano ancora le ricette che la vedono protagonista della realizzazione di gustose torte salate.

Torta salata ricotta e pancetta

Con la farina di castagne possiamo realizzare un’invitante torta salata. Dovremo mescolarla alla farina 00 e farcirla con ricotta, pancetta e grana padano. Nello specifico, per quello che riguarda gli ingredienti, avremo bisogno di:

100 g di farina di castagne;

100 g di farina bianca 00;

acqua q.b.

3 uova;

200 g di ricotta;

100 g di pancetta affumicata;

40 g di Grana Padano q.b.

olio extravergine di oliva q.b

sale fine q.b.

In una ciotola mescoliamo le 2 farine con un po’ di acqua, le uova e un pizzico di sale. Cerchiamo di amalgamare per bene l’impasto e lasciamolo a riposo per 1 ora in frigorifero. Nel mentre mettiamo sul fuoco una padella con l’olio e la pancetta a rosolare. Versiamo la pancetta cotta in una ciotola e mescoliamola alla ricotta e al grana padano. Aggiungiamo un pizzico di sale quindi preleviamo l’impasto dal frigo.

Stendiamo la sfoglia con il mattarello e mettiamola in uno stampo foderato con carta da forno. Versiamo sopra il ripieno di pancetta, ricotta e parmigiano, ripieghiamo su di esso i bordi della sfoglia e inforniamo a 180° per 45 minuti. Ecco cosa si può fare con la farina di castagne!

Lettura consigliata

Queste crepes salate senza farina sarebbero perfette per chi segue una dieta dimagrante e ne spieghiamo i motivi