Il gonfiore addominale può essere un sintomo associato alla cattiva masticazione. Mangiare di fretta senza masticare bene il cibo comporta difficoltà di digestione. Infatti, il cibo deve arrivare nello stomaco ben sminuzzato.

La digestione comincia dalla bocca, bisogna masticare il cibo fino a quando questo sia “zuppo” di saliva e dare la possibilità, all’enzima amilasi di iniziare la digestione degli amidi e dei carboidrati.

Per evitare una cattiva digestione e un addome gonfio, occorre masticare bene e ingoiare il cibo senza andare di fretta.

Inoltre, trattenere il cibo in bocca ci permette di gustarlo bene e di saziarci prima. Ma la cattiva masticazione può dipendere anche da altri fattori, a volte ignorati.

Esistono disturbi che non consentono di masticare bene il cibo e portare persone a soffrire di gonfiore addominale, di vertigini e cefalee ma anche di acufeni e mal di schiena.

Gonfiore addominale vertigini e cefalee possono essere provocati da questo disturbo di cui molti ne soffrono senza saperlo

Una cattiva masticazione può essere causata da questi disturbi:

a) un disallineamento dei denti, che non è stato corretto con i vari apparecchi ortodontici;

b) la mancanza dei denti estratti e non sostituiti, oppure dovuta a malattie parodontali;

c) la gengivite che se non curata degenera in una parodontite;

d) il bruxismo che comporta il digrignare dei denti specialmente la notte, durante il sonno. Chi è affetto da questo disturbo si ritrova a lungo andare con i denti consumati. In più si verifica un affaticamento dei muscoli masticatori, con ripercussioni sulla masticazione.

e) le malattie delle ghiandole salivari;

f) l’infiammazione del trigemino, che potrebbe comportare dolore mentre si mastica.

Questi disturbi possono essere la causa di una cattiva masticazione e quindi di digestione. Non masticando bene si ingurgita aria, dando vita a fenomeni di meteorismo e gonfiore addominale.

Ma le conseguenze potrebbero non fermarsi qui. Infatti, i muscoli coinvolti nella masticazione non lavorano bene e ciò può originare dolore alle tempie, alla testa, al collo, alle spalle, ed alla schiena.