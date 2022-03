Pancia gonfia e grasso addominale sono tra i difetti fisici che tendiamo ad accettare con più difficoltà. Eppure a soffrirne è quasi il 15% degli italiani. Ecco perché una delle prime cose che facciamo è tentare di nasconderci con vestiti troppo larghi o troppo stretti. Come abbiamo già visto, però, spesso rischiamo di peggiorare la situazione rendendoci goffi e sgraziati.

Il problema è che per evitarci l’imbarazzo e per risolvere il problema non basta coprirsi. Il gonfiore addominale può avere tante cause. Uno stile di vita e un’alimentazione squilibrati sono fra le cause primarie, seguite da possibili patologie dell’intestino. Tuttavia, come sappiamo, ci sono alimenti che potrebbero favorire la produzione di gas intestinali e il mal di pancia.

Oltre alla frutta fresca, non solo fagioli e formaggio potrebbero gonfiare la pancia e dare problemi intestinali. Sveleremo alcuni impensabili alimenti comuni da cui guardarsi per evitare irritazioni del colon e dell’intestino e quell’insopportabile gonfiore addominale.

Quali sono i cibi da evitare per contrastare i gas nello stomaco

Si chiama Fodmap ed è l’acronimo usato per indicare i cibi fermentabili oligo-di-monosaccaridi e i polioli. Si tratta di un elenco di cibi accomunati dalla presenza di alcuni tipi di zuccheri che, se consumati in eccesso, possono causare gas, dolori e problemi intestinali. I Fodmap, per precisare, sono carboidrati a catena corta che vengono parzialmente o malamente assorbiti dal nostro intestino. Da qui l’insorgere delle problematiche sopra elencate.

Non solo fagioli e formaggio danno problemi di meteorismo e gonfiano la pancia ma anche questi impensabili cibi

Tra le prime voci della lista troviamo il fruttosio contenuto in quantità elevate in mele, anguria, pere e mango. Poi albicocche, cachi, pesche, prugne, ciliegie che contengono polioli, ma anche la frutta secca. Ci sono anche i latticini e i prodotti derivati come i formaggi, ricotte, mascarpone, panna. Da evitare sarebbero anche cereali e derivati di grano e segale, couscous e prodotti da forno raffinati e i legumi. Infine, nell’elenco compaiono anche i dolcificanti contenenti mannitolo, maltilolo, xilitolo e sorbitolo.

L’elenco però non è ancora finito. Tra i cibi che mai avremmo immaginato di trovare nella lista compaiono anche alcune verdure. Oltre ai vegetali che appartengono alla famiglia di broccoli e cavolfiori, nella lista troviamo anche asparagi, finocchi, verza, cipolle, barbabietole, zucchine e la lattuga.

Quest’ultimo è uno dei cibi che consideriamo più spesso per le diete, ma se masticato poco può creare problemi. Anche il topinambur, considerata una delle radici della salute, potrebbe dare fastidiosi effetti collaterali. Ecco perché il consiglio dei medici è di limitare questi cibi, ma soprattutto di masticarli bene.