A molti italiani sarà sicuramente capitato di soffrire di stitichezza. Quella sensazione di disagio e di gonfiore può influenzare pesantemente la nostra vita quotidiana. È per questo che è importante fare di tutto per mantenere la regolarità intestinale. Se la stitichezza si presenta solo occasionalmente, in genere si risolve da sola senza problemi, magari con l’aiuto di un debole lassativo. Quando invece diventa cronica, cioè si presenta ripetutamente per lunghi periodi, occorre combatterla con cambiamenti radicali nella dieta. Ma se molti sanno cosa sia opportuno mangiare per combattere la stitichezza, non tutti sono così informati sulle bevande adeguate.

Attenzione alle cause scatenanti

Quali sono le cause scatenanti della stitichezza? Generalmente la causa sarebbe da imputare a una dieta troppo povera di fibre e troppo ricca di alimenti di origine animale, alimenti altamente processati e cibi fritti. Una scarsa assunzione di acqua certamente peggiora la situazione. Ma la stitichezza potrebbe anche essere scatenata da cause psicologiche, come un momento di particolare ansia e stress. In tutti questi casi, comunque, una dieta adatta sarebbe la prima arma a nostra disposizione per combatterla.

Mangiare fibre e frutta ci aiuta a combattere la stitichezza, ma ecco che cosa bere per andare in bagno velocemente

Le fibre sarebbero le nostre più grandi alleate contro la stitichezza. Sì quindi a tante verdure, frutta e cereali integrali. Particolarmente utili sarebbero le verdure a foglia verde e la frutta come kiwi, albicocche e prugne. Anche il consumo di legumi può aiutarci a liberare l’intestino. Ma non sarebbero soltanto i cibi solidi a fornirci un’arma contro la stitichezza, bensì anche le bevande.

Incoraggiamo il nostro intestino a funzionare correttamente

Mangiare fibre e frutta ci aiuta a combattere questo problema, ma anche le bevande sono importanti. Innanzitutto, è fondamentale bere abbastanza acqua, che è la nostra arma principale. In media, un adulto dovrebbe bere circa 2 litri di acqua ogni giorno. Ma l’acqua non è la nostra sola alleata.

Il caffè può avere effetti lassativi

Per molte persone il caffè ha deboli effetti lassativi. Potrebbe essere una buona arma per stimolare il nostro intestino a lavorare di più. È raccomandabile però non eccedere con le quantità, anche perché il caffè può avere cattivi effetti sul nostro stomaco.

Olio di oliva

Consumare regolarmente due o tre cucchiai di olio di oliva a crudo al giorno aiuterebbe a lubrificare l’intestino, a rendere le feci più morbide e a semplificarne il passaggio.

Yogurt liquido

Il consumo di yogurt, anche liquido per facilità di trasporto, sarebbe consigliato per il benessere e il corretto funzionamento del nostro intestino. Attenzione invece a non fare mai questo errore a tavola, che potrebbe peggiorare il gonfiore addominale.