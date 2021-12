Tutti sappiamo che per le feste di Natale e Capodanno è normale esagerare con cibo e bevande alcoliche. Capita spesso di ritrovarsi con qualche chilo in più e un senso di pesantezza. Purtroppo un paio di abbuffate possono avere effetti poco graditi sul nostro corpo. Uno di questi è la pancia gonfia.

A volte il nostro stomaco, abituato a un’alimentazione più equilibrata, non sopporta l’eccesso di carboidrati, grassi e zuccheri. Ciò è dimostrato dal gonfiore che potrebbe comparire sia nella parte bassa dell’addome sia nella parte più alta, interessando la milza o il fegato, per esempio. Tuttavia, per evitare queste conseguenze, non è necessario rinunciare totalmente ai piaceri della tavola. Potrebbe invece essere utile seguire questi geniali consigli per nascondere la pancia gonfia con stile e come aiutarla a sgonfiarsi dopo le abbuffate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Masticare e moderare

Il primo consiglio viene proprio dai medici nutrizionisti che affermano l’importanza della masticazione lenta. Masticare lentamente, infatti, fa sì che il cibo subisca una prima digestione in bocca grazie agli enzimi salivari. Al contrario, se mangiamo velocemente e non mastichiamo a sufficienza il cibo, ingurgitiamo aria e lo stomaco avrà più difficoltà a digerire il cibo parzialmente masticato.

Il secondo consiglio è di cercare di fare porzioni piccole. Nel corso di pranzo e cena, cerchiamo di assaggiare tutto ma in piccole dosi. Potremmo optare per il bis, ma non eccediamo di più. Altra cosa fondamentale è il consumo di alcolici, che deve essere moderato a qualche brindisi o a un bicchiere di vino. Si ricorda che superalcolici, digestivi e grandi quantità di dolci appesantiscono l’apparato digestivo e affaticano il lavoro del fegato.

Un altro modo per sgonfiare la pancia e far uscire il gas bloccato nello stomaco è muoversi. Per fare ciò è utile fare lunghe camminate dopo ogni pasto. Meglio non lasciarsi trasportare dalla pigrizia mettendoci a letto subito dopo aver mangiato. Una camminata di un’ora sarà sufficiente ad aiutare l’intestino. A tal proposito, consigliamo anche un allenamento perfetto per prepararsi alle feste e perdere peso divertendosi senza sforzo.

Geniali consigli per nascondere la pancia gonfia con stile e come aiutarla a sgonfiarsi dopo le abbuffate

Siamo poi preoccupati che la pancia si noti da sotto il vestito che abbiamo scelto per Capodanno? Pare che la zip dei pantaloni non ne voglia sapere di chiudersi. Se nei giorni successivi al pranzo di Natale la pancia continua a restare gonfia, allora corriamo ai ripari. Per scegliere come vestirci abbiamo qualche opzione fatta apposta.

Scegliamo un intimo che possa smussare le rotondità, per esempio culotte o body modellanti, preferendo quelle senza cuciture. In questo modo non daranno all’occhio sotto i vestiti. Usiamo anche calze contenitive che aggiustano perfettamente la silhouette. Cerchiamo di indossare vestiti stile impero, quindi con taglio sotto il seno, niente righe o vestiti stretti. Così non metteremo in risalto fianchi e pancia, ma saremo ugualmente eleganti.

Lettura consigliata

Contro indigestione e abbuffate ecco come depurarsi prima delle feste con questa tisana disintossicante e antiossidante semplicissima