Presi dalle faccende quotidiane, a volte dimentichiamo che è molto importante prenderci cura di noi stessi. Che sia per la salute o per il benessere del corpo e della mente, è fondamentale concedersi ogni giorno del tempo per sé. Sentirsi più belli, più sani e più forti è, infatti, un diritto che abbiamo tutti ed un dovere nei confronti di noi stessi.

Non dobbiamo cadere, però, nella trappola della mancanza di tempo, perché esistono attività per il nostro benessere che ne richiedono davvero pochissimo.

Pochi sanno che un trattamento di 5 minuti aiuta anche le pelli più mature ad essere morbide e toniche

Prendersi cura del proprio corpo dovrebbe rientrare nelle semplici azioni di routine che facciamo ogni giorno. Una parte sensibile come la pelle, per esempio, andrebbe trattata con cura e costanza. Purtroppo, non sempre rispettiamo questa buona pratica, magari perché dedichiamo troppo tempo alle altre varie faccende e ce ne dimentichiamo.

Ma esiste un’attività che richiede solo 5 minuti del nostro tempo e che sarebbe una meritata coccola quotidiana da concederci fin da subito.

Si chiama dry brushing, ossia spazzolamento a secco, ed è una tecnica per esfoliare la pelle che potrebbe aiutare anche le pelli più mature ad essere morbide e toniche.

Se fatta con costanza, questa azione quotidiana potrebbe favorire la buona circolazione, aiutare ad eliminare le cellule morte e migliorare l’aspetto della pelle.

Come si fa il dry brushing

Il dry brushing è un vero e proprio massaggio che concediamo al nostro corpo usando una spazzola apposita composta da setole naturali. Sono sufficienti 5 minuti ogni mattina, un tempo più che ragionevole se lo dedichiamo al nostro corpo.

Il metodo del dry brushing consiste nello spazzolare con delicatezza la pelle asciutta prima della doccia, facendo dei movimenti leggeri e circolari dalle estremità verso il cuore.

Si parte dai piedi per arrivare, infine, ad addome e schiena. Lo stesso movimento va ripetuto più volte su ogni singola parte del corpo.

Per quanto riguarda il viso, i movimenti vanno dall’interno verso l’esterno, dal centro alle estremità.

Insomma, non si tratta di cure o metodi miracolosi, ma di una sana abitudine quotidiana che può portare a dei risultati, se fatta con attenzione e costanza.

Tuttavia, pochi sanno che un trattamento di 5 minuti aiuta anche le pelli più mature ad essere morbide e toniche. Ecco, invece, come ottenere una pelle perfetta con questo ingrediente che non butteremo mai più via, impiegando davvero poco tempo.

Abbiamo visto che esistono metodi semplici per la cura del corpo che richiedono solo qualche minuto. Ora dobbiamo impegnarci a dedicare il giusto tempo a noi stessi.