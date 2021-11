Il segno dei Gemelli rappresenta la dualità. È composto da due contrari che si completano con le reciproche azioni. Non a caso il periodo dell’anno in cui è collocato il segno è quello in cui la natura si muove con più vivacità, aprendo all’estate.

I Gemelli sono il primo segno doppio dello Zodiaco e si distingue per delle qualità uniche rispetto a tutti gli altri. Ecco tutte le particolari e inaspettate caratteristiche del segno dei Gemelli: non solo la dualità, ma tanto altro che i Lettori possono scoprire in questo articolo.

Il pianeta in esaltazione del segno è Plutone: questo astro conferisce ai nativi del segno la capacità di leggere tutti i messaggi, anche i più nascosti e sottili, che il mondo invia.

I Gemelli sanno essere imprevedibili e hanno una grande capacità di linguaggio e dialettica, unita a un grande senso dell’umorismo. Sono in grado di fare discorsi che affascinano e stimolano chi li ascolta, grazie alla loro capacità di immedesimarsi nella realtà del momento di volta in volta.

Uno spiccato entusiasmo

Non hanno bisogno di un filo conduttore che dia un senso alle loro scelte: per questo possono sembrare superficiali, ma si tratta di una definizione ingiusta o quantomeno incompleta.

I Gemelli, poi, hanno bisogno di affetto e approvazione, sono eccessivamente curiosi e a volte fin troppo leggeri.

Fin da bambini dimostrano una grande energia e uno spiccato entusiasmo, soprattutto nei maschi. Il movimento quasi nervoso li caratterizza fin da neonati, e spesso imparano a camminare precocemente.

A causa della loro natura leggera, hanno bisogno di una maggiore educazione al senso di famiglia e ai legami affettivi.

Le loro capacità dialettiche li rendono brillanti negli studi. Si stancano facilmente davanti ai problemi. Amano la musica alla quale spesso si dedicano per studio.

Ecco tutte le particolari e inaspettate caratteristiche del segno dei Gemelli

La vivacità, la curiosità e la ricettività dei Gemelli si esprimono anche nel mondo del lavoro. Le attività che richiedono contatti, viaggi e scambi intellettuali sono le migliori per questo segno, la cui dialettica lo rende perfetto per la carriera di giornalista o di attore. I Gemelli sono predisposti anche all’insegnamento e alla scrittura.

I nati sotto questo segno hanno bisogno di trovare nel partner il completamento necessario. Cercano comunque di vivere il tutto in maniera razionale, perché non considerano l’amore come un qualcosa di fondamentale, ma piuttosto come una semplice necessità umana.

Le unioni più favorevoli sono con il Leone, che può dare allegria e soddisfazione soprattutto nell’intimità; con il Sagittario, con cui c’è forte attrazione e una passione comune per il gioco e i viaggi; e con il Capricorno, con cui condividono il senso dell’umorismo.