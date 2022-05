Basta coi colori cupi ed invernali, è ora di indossare accessori che richiamino la spensieratezza della bella stagione. Ecco i suggerimenti dalle sfilate per le borse di moda nella primavera estate 2022.

Tra modelli micro e macro, ce n’è per tutti i gusti

Questa primavera chi ha la mania delle borse si darà alla pazza gioia: tra i modelli più di tendenza ce n’è davvero per tutti i gusti. Stanno spopolando le borse a secchiello, ma anche le tote bag in versione oversize. Continua a fare capolino ovunque la croissant bag, un modello ispirato agli anni ’90 che si può trovare in versione griffata oppure a un prezzo assolutamente abbordabile. In alternativa, si può optare per le borse fatte a mano, soprattutto quelle all’uncinetto. Per la sera, invece, spazio alle party bag, piccolissime ma preziose: tornano infatti di moda cristalli, lustrini e piume.

Insomma, tra modelli micro e macro si può davvero scegliere la borsa che ci sembra più comoda e adatta al nostro stile. Ma attenzione al colore: per chi vuole seguire le tendenze è il momento di dire addio alle nuances neutre. Il discorso vale per il make up, per i colori di capelli e ovviamente per gli accessori: a dominare saranno le tonalità che invitano alla positività e alla spensieratezza.

Addio nero e marrone, le borse di tendenza per la primavera estate 2022 ci stupiranno con questi colori carichi di energia

Tra le tendenze che si sono imposte nel 2022 c’è sicuramente il giallo: un colore che esprime ottimismo, dopo un periodo difficile segnato dalla pandemia. Questa nuance brillante può incutere timore, ma coi giusti consigli è facile indossarla e abbinarla in modo chic e divertente. In particolare si può illuminare qualsiasi outfit con una borsa giallo neon, come quelle proposte in passerella da Christian Dior, Blumarine o Moschino.

Un altro colore con cui andare sul sicuro è il verde. Ma attenzione, bisogna saper scegliere la tonalità più alla moda: si va dal verde prato al verde lime, più acido. Quest’ultimo è un ottimo acquisto anche in vista dell’estate, perché si sposa alla perfezione con la pelle baciata dal sole. Insomma, addio nero e marrone, le borse di moda questa primavera splenderanno di colori accesi. Oltre al giallo e al verde, infatti, si potrà dare spazio alla fantasia con qualsiasi colore acceso: arancio, turchese e fucsia saranno ovunque.

