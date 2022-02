Tutti vorremmo sfoggiare un fisico tonico e asciutto. Tra l’altro, mantenersi in forma sarebbe anche sinonimo di salute e benessere. Sappiamo bene che è molto importante fare attività fisica in maniera costante e regolare. Molte persone sono iscritte in palestra e seguono un programma di allenamento personalizzato. Non a tutti, però, piace l’idea di rinchiudersi in sala attrezzi. Soprattutto in questo periodo, in cui l’emergenza sanitaria ci ha insegnato ad evitare i luoghi troppo affollati. Molte persone fanno dei workout a casa. Ecco ad esempio 5 esercizi molto utili per ottenere addominali più scolpiti, ed altri 3 per sfoggiare glutei alti e più sodi.

Oltre alla tonificazione, dobbiamo pensare anche all’attività cardiovascolare. Ci sono esercizi brucia grassi che possiamo fare tranquillamente anche a casa. Infatti, come spiegheremo tra breve, non soltanto la corsa e la camminata ci possono aiutare a dimagrire e smaltire calorie.

L’attività aerobica è fondamentale per chi deve perdere peso. Ma è utile anche per chi è normopeso, perché serve per ossigenare cuore e polmoni. Non a caso, in gergo, si usa l’espressione “fare fiato”. Le attività cardio per antonomasia sono la corsa e la bicicletta. Ma non solo. Sono infatti considerate attività cardio anche i corsi di zumba, di ballo e pure la camminata a passo sostenuto. Tornando al caso di chi “soffre” l’ambiente palestra, gran parte delle attività cardio si possono svolgere all’aria aperta. Anzi, rispetto a stare su un tapis roulant, è di gran lunga più piacevole correre all’esterno. Non sempre, però, se ne ha la possibilità. Sia per mancanza di tempo che a causa del meteo avverso. Anche in questo caso, però, l’home fitness ci viene in aiuto.

Non solo corsa e camminata, per dimagrire più velocemente e bruciare grassi e calorie potremmo provare questo esercizio da fare a casa

In questo articolo parleremo del jumping jack. Letteralmente significa “salto esplosivo”. Il jumping jack è un esercizio che coinvolge tutto il corpo e attiva anche il metabolismo. Si parte in piedi, con i piedi uniti e le braccia stese lungo i fianchi.

Da questa posizione, saltare divaricando le gambe e portando, contemporaneamente, le braccia sopra la testa. Tornare quindi alla posizione di partenza e continuare senza fare pause. È tutta una questione di coordinazione.

Cominciare con 20 o 30 secondi consecutivi. Dopodiché, una volta preso il ritmo e confidenza con il gesto, aumentare la durata e la velocità di esecuzione.

Durante l’esecuzione, mantenere la schiena sempre bella dritta e controllare di avere le scarpe ben allacciate, altrimenti si rischia di inciampare.

Fondamentale anche eseguire una corretta respirazione: inspirare nella fase di salto quando si sollevano le braccia, ed espirare, poi, quando si chiudono le gambe.

Ecco infine una variante

Per evitare il rischio noia, possiamo variare il lavoro aerobico facendo una variazione del jumping jack, eseguendolo frontalmente. In pratica, dovremo eseguire il movimento contemporaneo di gambe e braccia, in avanti e indietro. Quando si porta la gamba sinistra indietro dovremo portare in avanti il braccio destro, e viceversa. Per dare l’idea, come se fossimo dei burattini. Ovviamente, il movimento va fatto sempre saltellando per far salire i battiti del cuore.

Infine, in ogni caso, per intensificare il lavoro, possiamo indossare cavigliere e/o polsiere. Ne esistono da 500 grammi o da 1 chilo.

Quindi, anche questo esercizio ci sarà molto utile per bruciare i grassi e per dimagrire, non solo corsa e camminata.