Pochi sanno che un capo elegante ma sportivo che indossiamo spesso è nato addirittura alla corte di Luigi XIV, famoso anche con l’appellativo di “Re Sole”. Cinquecento anni di storia quindi per l’accessorio che andremo a vedere oggi e che, secondo il pronostico degli addetti ai lavori, potrebbe essere l’outsider di qui a pochi giorni.

Un capo comodo ma anche prezioso

Possiamo tranquillamente sostenere che se c’è un capo di vestiario che sta resistendo nei secoli è il gilet. Nell’immaginario collettivo, ci riporta al mitico West, ma anche ad Al Capone e alle famiglie Italo americane. Ci ritorna come un capo che molti di noi hanno indossato anche durante il matrimonio. Parlare del gilet e abbinarlo all’uomo è davvero un tutt’uno. Come abbiamo visto sopra, questo accessorio nasce addirittura nella Corte di uno dei più importanti re della storia. Quando nella bellissima Reggia di Versailles, Luigi XIV imponeva i nobili anche l’abbigliamento. “Lo Stato sono io” era il suo motto, e decideva anche sulla moda di Corte. E, proprio per distinguersi dai nuovi ricchi, fece creare dagli stilisti un accessorio che potesse essere elegante, alternativo, ma anche comodo.

Elegante ma sportivo e mai passato di moda ecco il capo che potrebbe fare tendenza nell’imminente primavera 2022

In un’epoca in cui le stagioni fanno il bello e il cattivo tempo, per usare un gioco di parole, il gilet non è solo elegante, ma anche estremamente comodo. Oltre a dare eleganza e sportività a chi lo indossa, permette di riparare dal freddo zone importanti come lo stomaco e i polmoni. Qualche nostro Lettore più giovane potrebbe sorridere leggendo di questo uso da “vecchietti”, eppure è così. Senza considerare che il gilet ha attraversato anche la storia della medicina. Era non solo simbolo di eleganza dei medici, ma anche comodo per ospitare l’orologio a cipolla.

Ecco i gilet che potrebbero sfondare in primavera 2022

Elegante ma sportivo e mai passato di moda il gilet che potrebbe sfondare secondo gli esperti altro non sarebbe che quello in maglia. Facilmente abbinabile sia col jeans che col pantalone elegante. Scuro o in colori più vivaci e personalizzabili, tiene a bada gli sbalzi di temperatura e dona quel tocco di classe in più a chi sa vestirlo. Gli esperti si attendono che possa fare molto bene la variante moderna con la cerniera. Più giovanile e, sicuramente pratica e adattabile a ogni occasione quotidiana.

