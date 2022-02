Potremmo avere addominali più scolpiti e d’acciaio con questi 5 esercizi da fare a terra e in piedi anche a casa

Sfoggiare un bel fisico è il sogno di molti. Essere in forma non è solo una questione estetica. Si tratta anche di salute e di benessere. Per questo è importante pensarci tutto l’anno e non solo quando stiamo per partire per il mare. Molte persone frequentano la palestra. Molti altri, invece, si sono affezionati all’home fitness dopo averlo sperimentato durante i mesi di lockdown. È infatti possibile anche allenarsi a casa. Basta avere costanza e buona volontà. Il traguardo ambito da molti, sia uomini che donne, è quello di sfoggiare la famosa “tartaruga”. Attraverso la combinazione di diversi fattori, potremmo avere addominali più scolpiti e d’acciaio, il sogno di molte persone.

Raggiungere tale risultato non è semplicissimo, perché serve un buon mix di allenamento e alimentazione equilibrata. Tuttavia, si possono mettere in atto le condizioni per raggiungere tale obiettivo, o quanto meno avvicinarvisi. Ecco, ad esempio, 2 esercizi molto efficaci a tale scopo. Continuando a leggere questo articolo, sveleremo altri esercizi da poter fare.

Gli addominali laterali

Ci concentreremo in particolar modo sulle fasce addominali laterali. Molti pensano solo alla pancia, ma non dobbiamo dimenticarci dell’importanza anche di queste fasce muscolari.

Cominciamo con 3 esercizi da fare a corpo libero

In piedi, con i piedi larghi quanto le spalle, posizionare le mani dietro la nuca. Da questa posizione, scendere verso un lato andando a toccare con il gomito destro il ginocchio destro, sollevando la gamba destra flessa lateralmente. Fare 15 o 20 ripetizioni su un lato e poi ripetere sull’altro lato;

dalla stessa posizione di partenza di prima, sollevare frontalmente una gamba e andare a toccare con la mano opposta il piede della gamba sollevata. In questo caso, eseguire l’esercizio in maniera alternata. Fare ripetizioni di 30 o 45 secondi e poi riposare per 30 secondi;

partendo sempre dalla posizione eretta, fare delle flessioni laterali del busto. Con la mano, si deve scendere fin quasi all’altezza del ginocchio. Questo esercizio si può fare tenendo in mano dei manubri o dei pesi. Anche in questo caso, l’esecuzione deve essere alternata.

Potremmo avere addominali più scolpiti e d’acciaio con questi 5 esercizi da fare a terra e in piedi anche a casa

Vediamo ora degli esercizi da fare a terra.

Il side plank è un esercizio isometrico. Stesi su un tappetino, ci si sistema su un lato appoggiando a terra il gomito, l’avambraccio e il lato esterno del piede. Facendo leva su queste parti appena citate, tenere il resto del corpo sollevato da terra. È fondamentale che il bacino non cada mai verso terra. Mantenere la posizione il più possibile. Iniziare con 20/30 secondi per arrivare ad 1 minuto e anche di più.

Terminiamo il nostro circuito con dei classici crunch. Faremo i crunch “a bicicletta”. Stesi a terra, con la pancia in su e le mani dietro la testa. Cominciare a fare i classici addominali avvicinando il gomito al ginocchio opposto. Il movimento combinato simula proprio quello della pedalata. Per una esecuzione perfetta, mai staccare il tratto lombare da terra.

