Invece delle solite barchette con tonno o dell’insalata cruda, ecco gli antipasti con l’indivia belga in padella e non solo e un’altra idea originale

Questa verdura croccante e dalla foglia bianca con la punta verde rappresenta uno dei prodotti di stagione più versatili di febbraio. Altre possibili verdure di stagione sono il cavolo nero, con cui poter realizzare anche un ottimo sugo per la pasta o i broccoli.

Ma l’indivia belga è un’importante fonte di vitamine e di acido folico per l’organismo. Quindi, come usarla in cucina e come valorizzarla in buonissimi antipasti senza replicare le ormai conosciutissime ricette di sempre? E come far apprezzare il suo piacere leggermente amarognolo anche ai più piccoli? Ecco una selezione delle migliori ricette a base di indivia belga e i trucchetti per valorizzarla.

Tra innovazione e tradizione

Le barchette d’indivia sono uno dei modi più conosciuti di cucinare quest’ortaggio. Tuttavia, occorre trovare qualche alternativa interessante alla farcia di tonno per non replicare sempre i soliti piatti. La farcia delle barchette possiamo prepararla con un ripieno di formaggi come gorgonzola, caprino e robiola. Impreziosire, poi, il gusto con noci e speck.

In alternativa, è possibile condire le barchette di indivia con la salsa tonnata tipica della carne di vitello o con avocado e salmone.

Fra i tanti antipasti per cucinare l’indivia belga in padella, invece, troviamo l’antipasto con finocchi, indivia e carote.

Ancora, poi, possiamo preparare l’indivia cotta in padella e ripiena di scamorza affumicata e avvolta nello speck.

Si tratta di ricette veloci che richiedono davvero preparazioni facilissime e che vanno bene anche servite come contorni.

Con l’indivia belga è poi possibile preparare uno sformato davvero elegante, da servire agli ospiti e la ricetta è davvero semplicissima. Serviranno:

mezzo chilogrammo di indivia belga;

una cipolla;

una patata;

50 grammi di burro;

100 millilitri di vino bianco;

un etto di ricotta;

un cucchiaino di zucchero;

circa 2 cucchiai di formaggio grattugiato;

2 uova medie;

sale e pepe a piacere.

Spuntare l’indivia e ridurla in pezzetti. Tagliate la patata in pezzi e tritare la cipolla, facendole cuocere in un tegame con il burro fuso e lo zucchero. Sfumare con il vino, salare e pepare per fare stufare il tutto. Frullare tutto con uova, ricotta, formaggio grattugiato e riempire 4 tortini imburrati. Cuocere in forno a 180° C a bagnomaria per 30 minuti. Lasciarli in forno spento 10 minuti e servire, magari, con una fonduta di formaggio e noci.

Invece delle solite barchette con tonno o dell’insalata, dunque, prepariamo queste sfiziose alternative.

