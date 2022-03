Avere una pelle sempre giovane e priva di imperfezioni è il sogno di tante donne. Dopo aver combattuto con l’adolescenza e la pubertà si pensa sempre di averne avuto abbastanza. Basta con i brufoli, l’acne e la buccia d’arancia.

Purtroppo per tante donne questa battaglia non termina con l’entrata nell’età adulta. Anzi soprattutto quando si tratta di cellulite, addirittura con gli anni potrebbe peggiorare. Bisogna stare attente a quanta acqua si beve, a mettere creme e fare massaggi drenanti.

Ma oltre questi passaggi che siamo abituate ormai a fare ogni giorno, ce ne sarebbe uno fondamentale. Per avere una pelle morbida e setosa è davvero importante esfoliarla. Non solo per quanto riguarda quella di viso e collo, ma anche tutto il resto del corpo. Rimuovere lo strato di cellule morte e sporcizia dall’epidermide favorisce il rinnovamento della cute. Per questo lo scrub, o gommage, diventa essenziale nella beauty routine di tutte le donne.

Non solo con caffè e zucchero, questo scrub per gambe toniche ed esfoliate tutto naturale è assolutamente da provare

L’ingrediente alla base di questo scrub è il lemongrass. Questa erba perenne ha diversi nomi, ma quello più conosciuto è probabilmente citronella. Le foglie di questa pianta hanno diversi utilizzi in cosmetica come anche in fitoterapia. Si ritiene che questa pianta possegga diversi benefici tra cui proprietà antiossidanti, antidolorifiche e febbrifughe. Ma le prove scientifiche a sostegno in realtà non sono sufficienti ad affermarlo.

Fin dall’Antichità questa erba era molto apprezzata soprattutto per le sue virtù in campo cosmetico. Pare infatti che ritenessero che potesse avere un’azione stimolante a livello linfatico. Per questo motivo il suo olio veniva applicato e massaggiato su inestetismi vari come la cellulite. Non è chiaro se abbinata ad esercizi specifici possa aiutare a combattere questo problema che affligge molte donne. Ma pare abbia un effetto estremamente esfoliante e desquamante, quindi si presta bene come scrub.

Ingredienti

70 ml di olio di sesamo;

2 gambi di lemongrass;

70 gr di sale marino.

Procedimento:

Per preparare questo scrub dobbiamo prima di tutto frullare il lemongrass. Tagliamolo a pezzetti per facilitarci il lavoro e mettiamolo nel frullatore. Aggiungiamo l’olio di sesamo e frulliamo alla massima velocità.

Dopodiché utilizziamo un colino per separare le fibre rimaste dal composto. Trasferiamolo in una ciotola e aggiungiamo il sale, mescolando bene. Stendiamolo in doccia come un normale scrub e concentriamoci soprattutto nei punti più critici. Quindi fianchi dove c’è la cellulite, cosce e anche polpacci. Non usiamolo più di una volta a settimana perché potrebbe seccare la pelle.

Quindi, non solo con caffè e zucchero, questo scrub naturale potrebbe davvero fare la differenza. Ricordiamo di non tralasciare i piedi e di risciacquare bene. Dopo il trattamento applichiamo una crema corpo e godiamoci la ritrovata morbidezza. Mentre stendiamo la crema approfittiamone per un automassaggio rilassante che ci farà sentire le gambe più leggere.

