In cucina nulla è scontato, anche quello che sembra apparentemente semplice e banale da preparare può nascondere mille insidie e difficoltà.

Se pensiamo, ad esempio, che la pasta aglio, olio e peperoncino sia una sciocchezza da fare, probabilmente stiamo sottovalutando questo piatto. Basta poco per ottenere un risultato disastroso e poco gustoso, nonostante sia composto da pochissimi ingredienti.

La stessa cosa può accadere quando decidiamo di cucinare una frittata, un salva cena da manuale che non ha bisogno di presentazioni. Potremo riuscire a preparare una ricetta da sogno oppure un incubo che non vediamo di finire. Eppure, basterebbe mettere in pratica qualche piccolo trucchetto, aggiungendo elementi che ne risaltano il sapore.

I segreti per fare una frittata alta e soffice al forno o in padella senza bicarbonato e 2 ricette per una cena veloce

Molti utilizzano il bicarbonato per rendere la frittata gonfia e voluminosa, che si tratti di cuocerla in forno o in padella.

Se decidiamo una cottura al forno, il consiglio è quello di utilizzare una tortiera in silicone, così da non dover aggiungere troppo olio e non si attaccherà.

Mentre in padella è d’obbligo usare un coperchio per garantire la giusta cottura e favorire una sorta di lievitazione.

C’è chi prepara la frittata semplicemente aggiungendo un pizzico di sale, pepe e del Parmigiano grattugiato. Tuttavia, per dare più carattere e sapore potremo optare per delle cipolle tagliate a piccoli pezzi oppure delle erbe aromatiche. Quelle che si possono aggiungere nel composto sono la menta, che dona un sapore fresco, basilico, timo, maggiorana, salvia.

Uno dei segreti per fare una frittata alta, oltre il bicarbonato, è utilizzare un cucchiaio di latte per ogni uovo, poi mescoliamo con una frusta per qualche secondo.

Un altro rimedio per ottenere la frittata soffice è usare in aggiunta degli albumi leggermente montati. Ne basteranno circa 20 grammi per ogni uovo, un modo utile per recuperare gli avanzi.

Infine, potremo anche optare per un goccio di panna da montare o di yogurt, che insieme al formaggio, sono un’accoppiata vincente.

Idee sfiziose

Se siamo alla ricerca di ricette per recuperare gli avanzi in modo intelligente, senza sprecare nulla e preparare qualcosa di incredibilmente buono, un’idea è fare una frittata di pasta.

Recuperiamo quella del giorno prima, qualunque sia il condimento, aggiungiamo formaggio grattugiato o a tocchetti, saltiamola prima con l’olio in padella, poi aggiungiamo le uova sbattute.

Se preferiamo una cottura al forno, invece della pasta, utilizziamo le verdure cotte la sera precedente, mescoliamo insieme alle uova e versiamo il tutto su una teglia foderata.

