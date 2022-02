Come potremmo avere gambe belle e dalla pelle vellutata da sfoggiare questa primavera in soli 3 step

Manca poco alla primavera e ci aspetta solo un altro mese invernale da superare. Finalmente la bella stagione si avvicina e possiamo liberarci di cappotti e piumini ingombranti. Ma non solo possiamo evitare pantaloni e leggins e sfoggiare le nostre belle gambe.

Dopo tutti questi mesi rinchiuse in collant vari anche le gambe hanno bisogno di rigenerarsi. Sarà capitato a tante di ritrovarsi con pelle squamata e qualche zona irritata dal continuo sfregamento. È arrivato il momento di prendersi cura anche della gambe non solo del viso.

Infatti per mantenere una pelle ben idratata e morbida anche le gambe avrebbero bisogno di una beauty routine. Oggi ci occuperemo proprio di come coccolare le gambe per averle sempre al top.

Come avere gambe belle e dalla pelle vellutata da sfoggiare questa primavera in soli 3 step

Proprio come la beauty routine del viso anche per le gambe si dovrebbero seguire degli step. A partire dalla doccia e dai prodotti che utilizziamo che potrebbero essere troppo aggressivi. Scegliendo prodotti delicati e idratanti la pelle avrà un aspetto più vellutato. Niente più piccole squame che rimangono attaccate su pantaloni e calze.

Questi step sono comunque adatti a chi non soffre di problemi dermatologici particolari come dermatite o psoriasi. In tal caso è sempre bene consultare il proprio specialista prima di utilizzare prodotti diversi da quelli prescritti.

Primo step idratazione già nella doccia

Utilizziamo prodotti non aggressivi possibilmente che facciano poca schiuma. L’ideale sarebbe utilizzare oli doccia che idratino a fondo la pelle anche durante il lavaggio. Una volta uscite dalla doccia utilizziamo una crema idratante con una formulazione a lunga durata. Possiamo anche utilizzare prodotti naturali come burro di karité o olio di cocco.

Secondo e terzo step

Per il secondo step potrebbe essere utile il body brushing. Questa tecnica già molto utilizzata in Giappone sembra avere incredibili benefici per la pelle. Utilizzando una spazzola a setole dure si procede su tutto il corpo, ma rigorosamente a secco con pelle asciutta. Non ci sono molti studi sugli ipotetici benefici anti-età della tecnica in questione. Però c’è da dire che è sicuramente un buon modo per esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte.

Per finire cerchiamo di fare attenzione alla depilazione. Avere una pelle liscia e senza peli superflui è fondamentale per la maggior parte delle donne. Ma attenzione al metodo utilizzato perché potrebbe irritarla ulteriormente. Meglio optare per una ceretta eseguita da una professionista per evitare rossori vari. Magari anche la ceretta araba più delicata. Se usiamo il rasoio magari utilizziamo una crema lenitiva anche fatta in casa.

Ecco quindi come avere gambe snelle e dalla pelle vellutata per fare invidia a tutte le nostre amiche. Prendendoci cura del nostro corpo sembreremo sicuramente più giovani senza ricorrere per forza alla chirurgia estetica.

