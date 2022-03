Per truccare gli occhi piccoli e infossati o con palpebre cadenti dovremmo applicare l’eyeliner in questo modo

Gli occhi sono senza alcun dubbio il dettaglio del nostro viso che maggiormente colpisce chi ci sta intorno.

Prima ancora di un bel sorriso o di labbra sinuose e carnose, sono gli occhi e il loro colore a catturare l’attenzione di una persona.

Del resto, come si suol dire, sono lo specchio dell’anima e hanno un’espressività talmente importante che dicono molto di noi anche senza parlare.

Ecco perché, a prescindere dall’età, saper valorizzare lo sguardo è un passaggio fondamentale nella make up routine quotidiana.

Tuttavia, è anche vero che se a 20 anni magari basta solo un po’ di mascara per dar loro immediato risalto, con il passare del tempo le cose cambiano.

Le prime rughe fanno capolino e altre varie imperfezioni minacciano la bellezza dell’occhio, che risulta quasi nascosto.

Fortunatamente, la soluzione non prevede di passare ore davanti allo specchio, impazzendo per capire come sfruttare al meglio matite, ombretti e correttori.

In effetti, per truccare gli occhi piccoli e infossati o con palpebre cadenti basterebbe replicare il semplicissimo make up che proponiamo di seguito.

Non c’è bisogno di essere truccatori professionisti, ma è sufficiente un solo prodotto per aprire lo sguardo un po’ chiuso e spento.

Eyeliner bianco

Si tratta dell’eyeliner bianco, promosso a pieni voti dalle recenti passerelle e da note influencer come trend della prossima stagione.

Il bianco è per natura un colore che dona luminosità e freschezza, caratteristiche in perfetto accordo con la filosofia dell’imminente primavera.

Ma a prescindere da questioni astratte, si tratta di un colore neutro, che dunque sposa e valorizza ogni tipo di iride, quelle chiare come quelle scure.

Dal momento che saranno gli occhi a catturare l’attenzione, tra l’altro, possiamo anche fare a meno di basi trucco complesse, affidandoci invece al semplice nude.

Un velo di fondotinta, un tocco di blush sulle gote ed eventualmente un gloss trasparente per labbra: non impiegheremo più di 10 minuti.

Per truccare gli occhi piccoli e infossati o con palpebre cadenti dovremmo applicare l’eyeliner in questo modo

Non resta, dunque, che scoprire come sfruttare l’eyeliner bianco per dare luce e freschezza al nostro sguardo, rendendolo decisamente più ammaliante.

Ci basterà applicare l’eyeliner nero facendo attenzione a mantenere un tratto appena accennato e vicinissimo alla rima cigliare, allungando la coda verso l’alto.

A questo punto, procediamo con il bianco che seguirà la linea nera sottostante con lo stesso tratteggio fine, donando profondità allo sguardo, accentuata dal mascara.

In alternativa, possiamo anche solo stendere l’eyeliner bianco come faremmo d’abitudine con il nero o impreziosirlo con una punta di quello giallo sull’interno occhio.