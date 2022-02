Dopo una giornata intera con i piedi rinchiusi nelle scarpe è assolutamente normale ritrovarsi con le gambe affaticate. Sia che si faccia un lavoro che prevede tante ore in piedi che tante ore sedute.

Stare nella stessa posizione per troppo tempo avrebbe diverse ripercussioni sulla circolazione. Questo perché soprattutto quando si sta in piedi a lungo il sangue non scorre così facilmente, non come dovrebbe. In alcuni casi può causare gonfiore, sensazione di pesantezza, ma anche la comparsa delle vene varicose.

Passeggiate o attività fisica in generale potrebbero migliorare la circolazione e rendere le gambe più leggere. Ma anche un buon massaggio potrebbe portare diversi benefici.

Sarebbe questo il semplice massaggio rimodellante che vale oro contro le gambe pesanti e stanche da fare da sole a casa

In un precedente articolo si è parlato di come dare luminosità al viso con l’automassaggio. Ripetendo alcuni movimenti ogni volta che si applica la crema si può quasi ottenere un effetto lifting naturale.

Allo stesso modo, utilizzando piccoli movimenti si potrebbe agevolare la riattivazione del sistema linfatico. Per far agire meglio la crema idratante o anche una crema lenitiva fatta in casa bisogna farla assorbire bene. Non serve solo spalmarla velocemente, un buon automassaggio potrebbe agevolarne l’azione snellendo le gambe e ricompattando la pelle.

In genere la crema corpo si applica dopo la doccia o al mattino prima di affrontare una lunga giornata. Basterà dedicarsi 10 minuti al giorno per toccare con mano i risultati di questo gesto tanto semplice ma efficace.

Prima di cominciare sarebbe bene sollevarsi sulle punte con i piedi nudi. Questo movimento aiuterebbe a sollecitare i tessuti dell’arco plantare agevolando la circolazione.

Ecco 4 movimenti semplici e veloci

Il primo massaggio si fa da seduti e comprende l’applicazione della crema su tutte le gambe. Dopo una passata veloce prendiamo altro prodotto e concentriamoci su caviglie e polpacci. Mentre risaliamo dal basso verso l’alto frizioniamo con le mani per agevolare la circolazione.

Ora mettiamoci in piedi, se serve prendiamo altra crema e spalmiamola all’altezza del ginocchio. Posizioniamo le mani intorno al ginocchio e facciamo pressione con le dita sulla parte posteriore. Ripetiamo per un paio di minuti su entrambe le ginocchia.

Sempre in piedi ma leggermente piegate in avanti, con i pugni chiusi passiamo sulle cosce. Usando le nocche procediamo dal basso verso l’alto come se stessimo impastando il pane. Questo movimento dovrebbe aiutare a sgonfiare le gambe e smuovere la buccia d’arancia.

Per finire

I glutei, croce e delizia di tutte le donne. Usando sempre le nocche facciamo pressione sempre dal basso verso l’alto. Cerchiamo di sollevare il gluteo per renderlo più tonico.

Quindi approfittando dell’applicazione della crema sarebbe questo il semplice massaggio rimodellante che vale come una seduta dall’estetista. Scegliendo il prodotto più adatto alla nostra pelle e unendo il massaggio potremmo avere gambe più leggere subito.

Se si hanno problemi di circolazione, ritenzione idrica o vene varicose è sempre bene consultare il medico. Potrà così prescrivere eventuali terapie o prodotti specifici per il tipo di problema da contrastare.

