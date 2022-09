Quando siamo particolarmente sotto pressione e magari in un momento di ansia e stress, parliamo di mal di fegato. Ma, il mal di fegato vero e proprio sarebbe una condizione di sofferenza di quest’organo così importante. Solitamente questa patologia si fa avvertire nella zona dell’addome, soprattutto in alto a destra, ma potrebbe irradiarsi anche nella zona dorsale della schiena. Nel caso in cui il nostro fegato fosse intossicato, potremmo notare addirittura un rigonfiamento dell’addome stesso, abbinato anche al mal di testa. Sono decisamente tanti gli adulti che soffrono di mal di fegato e le cause potrebbero essere davvero tante. Cerchiamo di capirne di più in questo articolo, assieme all’attenzione per una patologia che comincerebbe a colpirci proprio in questi giorni. Alimenti e bevande naturali che potrebbero migliorare la salute del nostro fegato anche nella dieta di tutti i giorni.

Un campanello d’allarme

Quando il fegato manifesta la sua sofferenza, potrebbero essere tanti sintomi che ci fanno capire di ricorrere immediatamente al medico. Oltre ai forti dolori addominali che citavamo prima, attenzione che potrebbe verificarsi anche una perdita improvvisa di appetito, una febbre leggera ma costante e una perdita di peso. Sintomi che potrebbero purtroppo anticipare anche la possibile presenza di un tumore al fegato. Cosa che spesso si legherebbe anche alla presenza di nausea, vomito e ittero, quando cioè la pelle diventa giallastra.

Come potremmo disintossicare e depurare il fegato velocemente

Se la situazione del fegato non fosse compromessa, e il nostro medico ci consigliasse un periodo depurativo, potremmo anche prendere un bicchiere di acqua con succo di limone prima di fare colazione. Alcuni alimenti, che le nostre nonne conoscevano molto bene per depurare il fegato, sarebbero ancora presenti in molti sciroppi detox. Parliamo del carciofo, del cardo mariano, dei broccoli e del tarassaco. Tutti alimenti che grazie alla loro ricchezza di fibre, minerali, vitamine e antiossidanti sarebbero dei veri e propri alleati del nostro fegato.

Alimenti e bevande naturali che potrebbero migliorare la salute del nostro fegato

Secondo la medicina, ci sarebbero altri alimenti anche di uso comunissimo, che potrebbero mantenere in salute nostro fegato. Ci riferiamo a frutta e verdura di stagione, yogurt e kefir, ma anche ai cereali integrali. In modo particolare esisterebbero due alimenti molto quotati ultimamente, come la quinoa e il grano saraceno, in grado di funzionare come validi alleati del nostro fegato.

