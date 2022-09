Brutte notizie postali in arrivo per i Gemelli ma sarà ottobre d’oro per 3 segni

L’Ariete, per carità, ha aspettative molto alte in amore. Tutto legittimo e gli astri sembrano premiarci. In particolare, i primi giorni di ottobre, sentimentalmente, saranno decisamente favorevoli.

Finalmente, arrivano buone notizie per il Toro. I problemi, al lavoro, si supereranno magicamente. Certe tensioni che hanno reso pesante l’ambiente, grazie a un incontro risolutivo, si scioglieranno. E il rendimento migliorerà.

Brutte notizie postali in arrivo per i Gemelli. Una multa o una causa legale finiranno per rovinarci l’umore. Anche perché siamo innocenti. E dovremo anche gestire i sentimenti, non corrisposti, confessati da un amico.

Per il Leone è arrivato il momento di chiedere aiuto

Finalmente il Cancro che risolverà gli screzi con il partner. A volte, bisogna saper fare il primo passo, senza metterla giù dura. E trascorrere due giorni, soli, in una città romantica rinsalderà il rapporto.

I nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di persone sincere attorno. Ci servono, come mai fino ad oggi, i loro consigli disinteressati, per risolvere qualche problema che ci assilla. Che senso ha, poi, tenere nascosto il nostro nuovo partner con gli altri?

Momento amarcord per la Vergine che ha deciso di riallacciare i rapporti con vecchi amici, di scuola e non solo. Un modo anche per evadere dai problemi attuali, soprattutto con il partner. Prima o poi, però, dovremo affrontarli.

Tutti andranno a confidarsi con il pettegolo Scorpione

Non sarà un inizio facile di ottobre per la Bilancia. Alcuni screzi con una cara amica potrebbero rovinarci l’umore. Certo, l’orgoglio non ci aiuta. Però, se facessimo noi il primo passo, tutto si potrebbe risolvere senza conseguenze.

Cosa è successo allo Scorpione? Ci sarà un incessante via vai di persone che hanno bisogno di confidarsi con noi. Il problema è che mantenere i segreti non è proprio il nostro forte e qualcuno ci soffrirà.

Il Sagittario, da quando è ritornato dalle vacanze, fa fatica a gestire il rapporto con il partner. Troppo assillante. Per questo, è arrivato il momento di trovare un nuovo hobby, così da conoscere altre persone.

Brutte notizie postali in arrivo per i Gemelli ma sarà ottobre d’oro per 3 segni

Momento d’oro per il Capricorno. Non solo in amore, dove con il partner il rapporto vola. Anche al lavoro, stiamo godendo di un momento davvero favorevole. Approfittiamo per chiedere un aumento.

Per l’Acquario saranno importanti, nei prossimi giorni, le frasi di apprezzamento ricevute per quello che siamo. Il che ci darà più consapevolezza del nostro valore e farà vincere la timidezza ai single.

Per i Pesci basta tergiversare. A cosa serve il detto e non detto? A nulla. Prendiamo il coraggio a due mani e parliamo con il partner. Senza paura, perché gli astri ci staranno vicini. E tutto si risolverà per il meglio.

Lettura consigliata

È il segno zodiacale più brutto dello zodiaco e non è il cattivo Scorpione