Il mal di pancia rientra tra i dolori più comuni della zona addominale. Genericamente anche i nostri bambini si lamentano del mal di pancia, quando magari hanno preso freddo o mangiato qualcosa che non andava. Questo dolore intestinale, che all’interno del termine pancia raggruppa alla fine anche il mal di stomaco e il mal di fegato. Generalmente le cause del mal di pancia potrebbero collegarsi a un virus, magari anche a un tipo di dieta sbagliata e priva di nutrienti. Andiamo comunque a vedere come potremmo cercare di guarire il mal di pancia senza i farmaci e quando dovremmo preoccuparci per il mal di pancia. Attenzione proprio al freddo in questa stagione che potrebbe colpire anche un’altra parte del nostro corpo.

Quando dovremmo preoccuparci per il mal di pancia

Capita spesso di sentire un dolorino nella zona della pancia, o magari alzarsi di primo mattino con il classico mal di pancia. Potrebbe bastare magari un tè caldo con tanto limone e un viaggio in bagno per migliorare la situazione. Nel caso in cui però il mal di pancia ci tormenti per diversi giorni e addirittura si aggravi, sarebbe meglio consultare il medico. Potrebbe essere preoccupante il fatto di ritrovarsi in una situazione improvvisa di stitichezza, ma anche di trovare delle feci del sangue.

Come potremmo curare il mal di pancia senza usare solo le medicine e i farmaci

Ricordiamo sicuramente tutti i mitici sistemi della nonna e della mamma per curare il mal di pancia quando eravamo bambini. Un tè o una tisana con tanto limone, tanta acqua per agevolare la reidratazione dell’organismo. Ma anche una dieta composta da riso in bianco e carote, patate lesse e pasta in bianco. Un sistema che le nostre nonne apprezzavano molto e che potrebbe rivelarsi interessante è quello della tisana a base di finocchio e valeriana. Non male nemmeno un eventuale decotto con lo zenzero e magari qualche foglia di alloro fresco.

I sintomi comuni del colon irritabile

Potrebbe nascondersi dietro al mal di pancia anche una irritazione del colon, che pur non essendo medici potremmo riconoscere da alcuni sintomi abbastanza chiari. Quando questo organo sarebbe irritato, potrebbe manifestarlo con un gonfiore eccessivo della pancia, dei dolori e dei crampi addominali, ma anche del meteorismo. Attenzione anche all’abbinamento tra diarrea e stitichezza. Nel senso che potrebbe capitare che il colon irritato manifesti il suo disagio proprio alternando queste due evacuazioni così diverse.

L’abbinamento mal di pancia e diarrea

Siamo appena passati da un paio d’anni in cui abbiamo visto davvero virus di ogni tipo. Ricorda anche la medicina che il 70% dei virus che ci colpiscono partirebbero dall’intestino. Nel caso in cui dovessimo avere mal di pancia con la diarrea, potremmo proprio aver contratto un’influenza intestinale. Questo comporterebbe che un virus o dei batteri si sarebbero momentaneamente impadroniti del nostro stomaco e del nostro intestino, richiedendo un intervento medico. Come potremmo curare il mal di pancia senza usare solo le medicine e i farmaci, a meno che la situazione come abbiamo visto non stia degenerando.

