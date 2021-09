Non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che la nostra muscolatura si indebolisca solo verso i 50 anni. Secondo gli esperti, infatti, già passati i 30, ognuno di noi, potrebbe perdere circa il 5% della potenza muscolare. Percentuale che ovviamente può variare in base allo stile di vita e all’alimentazione. Una cosa è però certa: se ci accorgiamo di faticare a mantenere un tono muscolare accettabile, bisogna intervenire. In questo senso può risultare molto importante la consulenza di un esperto di alimentazione. Non solo carne dopo i 40 anni ma anche questi alimenti per tutelare la muscolatura, come vedremo in questo articolo. Ricordiamoci anche di bruciare i grassi bevendo 3 straordinarie e gustose bevande.

Cereali e legumi benefici per l’età

Quando raggiungiamo una certa età dobbiamo pensare alla nostra salute, quindi dimentichiamoci le abbuffate di carne. È infatti opportuno pensare di inserire stabilmente nella nostra dieta due alimenti essenziali anche per i muscoli:

I primi come sappiamo sono una fonte alternativa di proteine vegetali molto importante, ma che andrebbe comunque integrata con i carboidrati. È importante mangiare legumi almeno un paio di volte alla settimana anche per garantire il controllo del colesterolo e la corretta attività intestinale. Se amiamo pasta e riso, dovremmo ricordarci che passati gli “anta”, la versione integrale sarebbe perfetta. Consideriamo le due attività più importanti dei cereali integrali: mantenere la glicemia controllata e favorire il transito intestinale.

Non solo carne dopo i 40 anni ma anche questi alimenti per tutelare la muscolatura

Mangiare frutta e verdura diventa sempre più importante soprattutto con l’avanzare dell’età, in cui tendiamo ad avere meno fame. Non spaventiamoci perché nella maggioranza della popolazione l’appetito viene diminuendo proprio con il passare dell’età. È per questo importante non mangiare per forza se non abbiamo fame, ma piuttosto assumere degli spuntini intelligenti durante la giornata. In questo senso, come consigliano anche gli esperti, spazio a:

yogurt;

frutta fresca;

frullati e centrifughe;

spremute;

una manciata di frutta secca.

Attenzione al sonno

Se mangiare diventa ancora più importante, ricordiamoci altri due passaggi fondamentali col passare degli anni: bere molta acqua lontano dai pasti e dormire bene. Sono due aspetti basilari anche nella funzione della tenuta muscolare. Idratare correttamente l’organismo ci permette di invecchiare più lentamente e dormire permette sia alla mente che al corpo di riposare. La fase del sonno è importantissima perché permette ai tessuti di rigenerarsi recuperando le energie spese durante la giornata. Un ultimo suggerimento per il nostro organismo: bere acqua, limone e miele per un anno e vedrai cosa accade

