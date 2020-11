Una macchina perfetta il nostro cervello, e come tale, va mantenuta. Un po’ come possedere uno straordinario cavallo da corsa o una fiammante macchina sportiva e non curarli come si deve. Il nostro cervello non si ferma mai. Come un motore acceso e funzionante h 24. E uno dei modi più importanti e completi che abbiamo per mantenerlo efficiente è la nostra dieta. Unita, ovviamente all’attività fisica, ma anche a quella mentale, come la lettura, i giochi enigmistici, i giochi di ruolo e perché no, anche i videogiochi. Cervello più agile e reattivo grazie a questi tre alimenti, in grado di dargli una marcia in più.

Le prugne secche

Le prugne secche sono tradizionalmente legate alla loro caratteristica di alleate per coloro che soffrono di stitichezza. Dal gusto decisamente particolare, che difficilmente trova il consenso di tutti: o piacciono o sono odiate per il loro gusto così intenso. Eppure, durante il processo che le porta all’essicazione, assorbono tutta la quantità disponibile di potassio e magnesio, ferro e zinco. Ecco perché sono particolarmente indicate per allontanare l’invecchiamento cerebrale e contrastare l’insorgere dei radicali liberi.

I kiwi

Questo frutto dolcissimo, arrivato dalla lontana Oceania, ha saputo negli anni conquistare il cuore degli italiani e il portafoglio dei coltivatori. Si è infatti da subito rivelato un vero proprio affare, toccando quotazioni e prezzi molto alti nei mercati ortofrutticoli. Soprattutto, in nord Italia, immense coltivazioni di kiwi hanno preso il posto di quelle di pesche. Il motivo è molto semplice: il loro consumo previene malattie importanti, come l’Alzheimer, il Parkinson e quelle degenerative proprie del cervello, arteriosclerosi compresa. L’azione di questo piccolo, ma generoso frutto, è talmente efficace che molti medici e pediatri ne consigliano l’uso durante la crescita e lo sviluppo dei bambini.

I broccoli

Uno studio condotto dell’Università di Boston ha reso noto che mangiare broccoli regolarmente protegge il nostro cervello dalla morte delle sue cellule. In particolare, tutti i pazienti, uomini e donne, over 50, che li assumevano, si dimostravano mentalmente più elastici e preparati, rispetto a chi non li mangiava. Non solo, perché i broccoli sono un toccasana anche per migliorare la capacità di concentrazione e sviluppare al meglio la memoria cognitiva. Ecco perché possiamo contare su un cervello più agile e reattivo grazie a questi tre alimenti.

