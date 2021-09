Ancora poche settimane, tempo permettendo, e ci troveremo con le finestre chiuse. Dopo un’estate particolarmente calda e afosa, non è poi male pensare al cambio di stagione. Uno degli svantaggi però del periodo freddo è quello di rimanere per buona parte della giornata in ambienti chiusi e poco aerati. Questo significa ovviamente aria meno pulita e odori più evidenti. Ci sono è vero tantissimi tipi di deodoranti e profumazioni, ma costano pur sempre un bel po’ di soldi. Senza considerare che alle volte può capitare di trovarne di quelli poco efficaci. Allora, via per sempre i cattivi odori da casa con 3 ingredienti naturali economici e veloci, approfittando dei classici consigli delle nonne.

La semplicità del prodotto naturale

Sono anche davvero tanti i nostri Lettori e le Lettrici che preferiscono comunque per principio affidarsi alle profumazioni naturali. Se asciugamani e accappatoi puzzano nonostante i lavaggi allora la soluzione è in cucina, così come per i suggerimenti che vedremo per gli ambienti. Nelle case di una volta, infatti i sistemi per profumare gli ambienti erano tutti naturali. Si poteva utilizzare il camino di casa per bruciare erbe ed essenze, sprigionando profumi veramente piacevoli. In alternativa, ecco la pentola con l’acqua che bolle sul fuoco e all’interno altrettanti prodotti naturali. Come nel mix che andiamo a consigliare in questo articolo.

Via per sempre i cattivi odori da casa con 3 ingredienti naturali economici e veloci

Per a profumare il nostro ambiente, avremo semplicemente bisogno di:

acqua;

succo di limone;

rosmarino;

1 bastoncino di vaniglia o di cannella.

Molto valida anche l’alternativa di utilizzare la salvia o l’alloro. Sono tutti ingredienti semplici e naturali che potranno profumare i nostri ambienti senza inquinarli.

Una preparazione davvero semplice

Davvero semplice e veloce la preparazione di questo deodorante naturale che prevede di:

prendere una pentola con dell’acqua e metterla sul fuoco fino all’ebollizione;

affettare un limone, o utilizzare del succo concentrato, aggiungendolo all’acqua, assieme a qualche rametto di rosmarino e alla vaniglia, o alla cannella;

mantenere comunque sul gas la nostra soluzione, accendendola a fuoco basso non appena sentiamo che il profumo è svanito.

La nostra soluzione dovrebbe garantirci un ambiente profumato per tutta la giornata. E a proposito di suggerimenti utili per la casa, ecco come cambia la nostra casa se c’è l’aceto bianco a fare da colf.

