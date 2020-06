Gli americani sono un popolo originale, questo possiamo concederglielo. Che, dopo ne approfittino per distruggersi le città da soli, è un altro film e non ci compete. Ma, la forza del quarto potere, l’hanno decisamente inventata loro. La tv è diventata grande con i film di Hollywood. La pubblicità si è fatta conoscere, partendo dagli Usa. L’e-commerce è un’invenzione a stelle e strisce. Uno spazio pubblicitario di pochi secondi, nella finale del Super Bowl di Football Americano, costa milioni di dollari. E, da poco tempo si sono inventati gli “influencer”, che, nulla hanno a che fare con medicine e raffreddori. Sono quelle persone, conosciute, che, al sol parlare, muovono milioni di spettatori! E, Crystal Davis, è una di queste. Nella sua ultima rubrica ha puntato l’attenzione su bere acqua, limone e miele per un anno e vedrai cosa accade

Un inizio difficile

L’inizio per sua stessa ammissione non è stato per niente facile. La Davis si è dichiara infatti molto scettica, soprattutto sul miele, ritenendolo poco adatto all’esperimento. Soprattutto non la convinceva l’idea di sottoporsi per un anno intero a questa sorta di esperimento, comunque a base di ingredienti naturali: acqua, limone e miele

Cambio radicale di parere

Poi, dopo qualche settimana di terapia, ecco la mutazione di parere: bere acqua, limone e miele per un anno e vedrai cosa accade, dava già i primi frutti:

La pelle appariva morbida, lucida e come nuova

Il metabolismo viaggiava a mille

La digestione era regolare come un orologio

Strada facendo altri miglioramenti

Parafrasando una splendida canzone di Claudio Baglioni, poeta della musica, strada facendo la Davis, di fronte a milioni di spettatori attoniti dichiarava che:

Non aveva più ricordi nemmeno di un raffreddore

Non sapeva più cosa fossero tosse e influenza

Mal di stomaco e nausea erano il passato

Aveva eliminato la farmacia dalla voce spese di casa

Il tutto, semplicemente assumendo acqua, limone e miele e bollendoli per qualche minuto appena. Con il consiglio di bere la pozione magica ancora tiepida, nel momento in cui il miele si fosse sciolto.

Approfondimento

