Per molti fare sport è una vera fatica, mentale ancor prima che fisica. Eppure, la scienza dice, senza troppi giri di parole, che fare attività fisica con costanza è una delle abitudini migliori se vogliamo restare in salute. Questo non significa che per star bene è necessario allenarsi come un soldato. È sufficiente un moto regolare a intensità moderata. Molti trovano nella camminata il giusto compromesso, sottovalutando la bicicletta. Non solo camminare ma anche quest’attività fa dimagrire e rinforza il cuore preservando le articolazioni da logorio e fatica. Uno studio, condiviso dagli esperti di Fondazione Veronesi, mette in luce i vantaggi nella bicicletta sul nostro organismo. Vediamo insieme quali sono.

Non solo un’attività fisica, ma un vero svago che può coinvolgere tutta la famiglia: questo è andare in bici. Pedalare può rendere più dolce la fatica e, soprattutto, ripagare i nostri sforzi con adattamenti positivi del nostro organismo. Il primo muscolo a giovarne è senza ombra di dubbio il cuore. Sottoposto allo sforzo costante a cui la bicicletta costringe, il muscolo cardiaco si rinforza e aumenta la sua resistenza. Conseguenza del rinvigorimento cardiaco è l’abbassamento di frequenza cardiaca e, dunque, della pressione. Ecco perché andare in bici può essere visto come un anti-ipertensivo del tutto naturale.

La bici influisce anche sulla giusta circolazione venosa, aiutando a ridurre eventuali gonfiori alle gambe. Al contempo, la bicicletta aiuta anche a dimagrire velocemente (più della camminata se fatta con variazioni di ritmo e intensità). Un ritmo di pedalata blando fa consumare 4 calorie per chilo all’ora. Dunque, se pesiamo 70 chili, in un’ora bruceremo fino a 280 calorie senza compiere sforzi disumani. Il tutto, senza attentare alla salute delle nostre articolazioni.

La posizione che non fa male alle articolazioni

La bicicletta ha anche un’altra peculiarità. La posizione in cui si pedala non è rischiosa per chi soffre di particolari disturbi alle articolazioni, come la lombalgia. La maggior parte del peso corporeo, infatti, grava sul sellino e non peso su ginocchia, caviglie e femore. Per questo motivo è un’attività indicata anche per gli over 60, che spesso cominciano a lamentare problemi articolari. Se non abbiamo mai fatto sport o siamo molto fuori allenamento, però, dobbiamo comunque andarci cauti. È bene cominciare piano, magari munendoci di un cardiofrequenzimetro con cui monitorare i nostri sforzi e testimoniare i miglioramenti.

