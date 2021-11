Oltre a seguire un regime alimentare sano e uno stile di vita attivo, è ugualmente importante bere acqua, elemento essenziale per il buon funzionamento dell’organismo. Si pensi che ogni individuo è composto per circa il 60% da acqua. Bere è importante esattamente come mangiare, in quanto l’acqua è ricca di nutrienti e sali minerali fondamentali per il nostro benessere fisico e mentale. Bere aiuta a depurarsi, a eliminare le tossine dall’organismo. Inoltre, favorisce la digestione, facilita il trasporto di nutrimento alle cellule, rende la pelle più luminosa e addirittura può prevenire il mal di testa. Mantenersi idratati pertanto oltre ad essere importante durante il periodo estivo, soprattutto per chi ha determinate patologie, è una regola che vale tutto l’anno.

Un corpo ben idratato è un corpo sano

In commercio, ormai, si trovano tantissimi tipi di acqua con aggiunta di sali minerali, che potrebbero apportare notevoli benefici. Così come sta prendendo piede l’acqua all’idrogeno, che ancora pochi bevono ma questa è un’ottima acqua per combattere glicemia alta e diabete.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

L’acqua è essenziale alle reazioni chimiche che avvengono nelle cellule, per la regolazione della temperatura corporea, nonché per i sali minerali in essa disciolti. Infatti nell’acqua si possono ritrovare potassio, cloro e calcio. Addirittura consumando un litro e mezzo circa di alcuni tipi di acqua, si potrebbe coprire circa un terzo del nostro fabbisogno di calcio.

Tuttavia nonostante sia così importante per la nostra salute, spesso ce ne dimentichiamo, trascorrendo anche tante ore senza bere. Quindi sarebbe buona abitudine consumare non solo acqua ma anche questi 3 ortaggi autunnali per fare tanta pipì e sgonfiare la pancia. Ovvero, i finocchi, i cavolfiori e i carciofi. Sono tre ortaggi ricchi di fibre e di tanta acqua che aiutano la diuresi, la disintossicazione del corpo dalle tossine e contrastano la ritenzione idrica. Oltre a mangiarli, potrebbero prepararsi anche tisane calde da accompagnarci durante i grigi pomeriggi autunnali.

Non solo acqua ma anche questi 3 ortaggi autunnali per fare tanta pipì e sgonfiare la pancia

Il finocchio, ortaggio tipicamente autunnale, è composto per il 90% da acqua. Infatti in 100 gr, si trovano 90,21 gr d’acqua. Inoltre è ricco di antiossidanti e di sali minerali come potassio, fosforo e calcio. Tutte queste proprietà lo rendono un alleato della salute cardiovascolare e delle ossa. A tal proposito possiamo dire che non occorre un integratore di vitamine C e K ma questo ortaggio antiossidante che combatte l’artrosi. È ricco inoltre di fibre, ideale per chi soffre di stitichezza e ha problemi di digestione.

Un altro ortaggio ricco di acqua è il carciofo, infatti, 100 gr ne contengono circa 85 gr. Contiene pochissime calorie, ma è ricchissimo di fibre, svolgendo un ruolo positivo per il colon. Con le sue foglie possono prepararsi tisane che facilitano la diuresi e sgonfiano la pancia. Se la beviamo durante la giornata, può aiutare il nostro corpo ad eliminare ogni scoria dall’organismo.

Infine anche il cavolfiore contiene un’alta percentuale di acqua, 100 gr di quest’ortaggio, infatti, ne contengono oltre 90 gr.

È ricco di fibre che lo rendono un ottimo alleato dell’intestino e di vitamine, come la vitamina C, vitamine del gruppo B e la vitamina K. Una centrifuga a base di cavolfiore potrebbe addirittura ridurre i sintomi del raffreddore, grazie al potere antinfiammatorio della vitamina C.