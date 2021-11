Stare bene a tavola è fondamentale per il benessere fisico e mentale, sentirsi bene e in forma ci rende sereni e più belli. Il modo migliore per seguire un regime alimentare corretto è variare nella scelta degli alimenti e prediligere prodotti di stagione. In tal modo ci si assicura di portare a tavola prodotti freschi e sicuri. Nonostante le temperature più basse la natura continua ad offrire prodotti gustosi e ricchi di vitamine e proteine necessarie per il nostro fabbisogno giornaliero. Ad esempio porteremo a tavola un pieno di vitamina D e antiossidanti con questa zuppa tipicamente autunnale.

Lo stesso vale per i prodotti ittici, essenziali per l’apporto di omega 3, vitamine e sali minerali. Infatti, adesso è tempo di fare scorta di questo mollusco autunnale ipocalorico e povero di colesterolo, come ad esempio la seppia. Ma non solo, perché alla stessa famiglia appartiene un altro mollusco importante per i suoi valori nutrizionali. Infatti nella zuppa o al forno questo mollusco povero di colesterolo è adatto ad anziani e bambini perché contiene pochi grassi e tantissime vitamine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Nutriente e povero di colesterolo

Si tratta in particolare del moscardino, piccolo mollusco dal sapore delizioso e dalla carne ricca e nutriente, povera di colesterolo e altamente digeribile. È un mollusco cefalopode, appartenente alla stessa di famiglia di seppie e calamari. La varietà più pregiata è di colore bruno ed è lungo al massimo 40 centimetri. Mentre la varietà meno pregiata, ma molto diffusa, è più piccola e di colore più chiaro. I moscardini ricordano il polpo ma sono più piccoli e hanno una sola fila di ventose per tentacolo. Si prestano, inoltre, a tantissime ricette gustose che piaceranno davvero a tutta la famiglia, come zuppe, fritture, insieme alla polenta. Sono ipocalorici e hanno un basso contenuto di colesterolo, si pensi che 100 grammi ne contengono circa 65 mg e apportano circa 75 calorie.

Nella zuppa o al forno questo mollusco povero di colesterolo è adatto ad anziani e bambini

I moscardini hanno un buon contenuto di vitamine, in particolare la vitamina A, le vitamine del gruppo B e la vitamina E. Nonché sono ricchi di sali minerali come il potassio, il sodio e il fosforo, importanti per la salute dei muscoli, de cuore, della pressione e delle ossa. Inoltre i grassi contenuti in questi molluschi sono acidi grassi polinsaturi a catena lunga, detti grassi buoni.

Ecco perché, grazie ai principi nutrizionali contenuti, sono adatti a tutte le fasce di età anche per chi presenta problematiche cardiovascolari. Si prestano, inoltre, a tantissime ricette gustose che piaceranno davvero a tutta la famiglia, come zuppe, fritture o insieme alla polenta.

Un modo saporito e più salutare della frittura, oltre alla zuppa, potrebbe essere la loro preparazione al forno, sostituendoli ai calamari in questa ricetta.