In estate siamo sempre alla ricerca di qualcosa per rinfrescarci. Soprattutto per quanto riguarda l’idratazione, potrebbe essere difficile trovare qualcosa di diverso rispetto all’acqua. Infatti, la semplice acqua potrebbe non farci venire particolarmente voglia di bere durante la giornata. Questo a causa del suo sapore blando e poco saporito.

Ci troviamo quindi a scegliere bibite gassate che non fanno per niente bene alla salute. Nonostante abbiano un buon sapore, queste bevande potrebbero essere ricche di zuccheri, che ci fanno male.

C’è, però, un’opzione che non tutti prendono in considerazione. Non solo acqua e bibite gassate per rinfrescarci, ma queste acque aromatizzate perfette per l’estate. Non solo sono facili da preparare, ma solo anche gustose e salutari.

Tutti i benefici

Le acque aromatizzate sarebbero ricche di vitamine e proprietà che fanno bene al nostro corpo. Potrebbero essere perfette come depuranti naturali e si preparano facilmente in casa. Non contenendo zuccheri di nessun tipo sono completamente senza calorie. Inoltre, potrebbero avere degli effetti disintossicanti, semplicemente bevendone un po’ al mattino e a digiuno, appena svegli.

Questa perfetta alternativa all’acqua ci potrebbe invogliare a bere di più, soprattutto durante l’estate. Infatti, l’acqua aromatizzata può essere preparata con diversi ingredienti. Questi ingredienti non solo sprigionerebbero le loro proprietà, ma soprattutto il loro sapore e il loro profumo. Grazie a ciò, potremmo essere più portati a raggiungere la bottiglia intera anziché costringerci a bere solo quando abbiamo sete.

Non solo acqua e bibite gassate per rinfrescarci in estate ma queste semplici bevande aromatizzate con frutta e verdura

Per preparare l’acqua aromatizzata ci servono pochi ingredienti e materiali. Per prima cosa prendiamo una caraffa e versiamoci dell’acqua. Possiamo scegliere quella minerale o gassata in base alle nostre preferenze. Quest’ultima ci darà un effetto ancora più dissetante e ci aiuterà anche a digerire.

Scegliamo gli ingredienti per la nostra acqua. Ci sono diverse combinazioni, ma vediamo insieme le più popolari in base allo scopo.

La prima e più comune è sicuramente quella formata da limone e zenzero, che rinfrescherebbe e compierebbe un’azione detox non indifferente. Possiamo anche provare cetriolo e menta, che ci aiuterebbero a digerire meglio e a dissetarci.

Per un pieno di vitamine, possiamo optare per limone, fragola e basilico. Questa combinazione, inoltre, aiuterebbe a migliorare il metabolismo.

Altri abbinamenti possono essere kiwi e ananas, che effettuerebbero un’azione antiossidante, oltre ad essere molto gustosi e dolci. Infine, troviamo pompelmo e rosmarino che ci aiuterebbero a disinfiammarci e arricchirci di vitamina C.

Possiamo davvero sbizzarrirci con verdure, come pomodori e carote, oppure con altra frutta, come pesche e ciliegie. Dopo aver scelto i nostri ingredienti ci basterà metterli nell’acqua e lasciarli nel frigo per almeno 3 ore. Meglio ancora se lasciati tutta la notte, per avere un risultato ancora più sorprendente.

