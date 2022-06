Grazie alla globalizzazione non è difficile integrare piatti etnici nella nostra cucina. Vanno sempre più di moda ricette asiatiche ed esotiche che portano nuovi gusti nella nostra tavola. L’ultima moda del momento è sicuramente il poke, un piatto proveniente dalle Hawaii.

Il poke era un metodo per utilizzare gli avanzi dei pescatori. Si è diffuso in pochissimo tempo conquistando tutte le città più importanti con ristoranti specializzati. Questo popolare piatto hawaiano con verdure e pesce è perfetto per mantenersi in forma. Questo perché è un piatto equilibrato e salutare, con tutti i nutrienti necessari.

Cos’è il poke

Il poke segue una logica ben precisa, poiché è un piatto equilibrato. Dobbiamo quindi ricordarci di mettere un terzo di verdure, un terzo di proteine e l’ultimo terzo di carboidrati. Ci sono due versioni principali, una a base di tonno, chiamata Aku poke, e l’altra a base di polpo, chiamata He’e poke. Ci possiamo sbizzarrire, però, nella scelta degli ingredienti.

Questo piatto porta davvero molti benefici, perché ricco di ingredienti salutari. Per prima cosa, grazie alle verdure e alla frutta contenute, facciamo un carico di vitamine e sali minerali importante. L’utilizzo del pesce, inoltre, ci aiuta a riequilibrare gli omega 3 e il ferro, insieme alle proteine. Infine, il riso integra tutti i carboidrati complessi, le fibre e diverse vitamine del gruppo B.

Prepararlo non è difficile, ma richiede attenzione soprattutto nella scelta degli ingredienti. Infatti, il protagonista di questo piatto è il pesce crudo ed è quindi importantissimo che sia fresco e di qualità.

Questo popolare piatto hawaiano con verdure e pesce è perfetto per la dieta in estate ed è velocissimo da preparare

Per preparare il poke abbiamo bisogno del riso, generalmente Basmati o Jasmine. Possiamo anche utilizzare il riso rosso oppure integrale per un’alternativa. Cuciniamolo secondo il metodo giapponese, ovvero in poca acqua appena sufficiente per coprirlo. Poi, dopo aver coperto la pentola con un coperchio, lasciamolo cuocere a fiamma bassa, finché l’acqua non si sarà completamente assorbita. Lasciamo raffreddare e il nostro riso sarà pronto.

Nel frattempo, prendiamo del salmone crudo abbattuto e tagliamolo a cubetti. Possiamo anche optare per del tonno o del polpo. Tagliamo anche un avocado e un mango a fette e mettiamo sul riso raffreddato. A parte saltiamo in padella delle zucchine e degli edamame e aggiungiamoli alla nostra ciotola. Aggiungiamo dei semi di sesamo per decorare il tutto.

Il poke, infine, viene condito con delle salse apposite che possiamo trovare al supermercato. La salsa poke è composta da salsa di soia, succo di limone, alghe marine, peperoncino e olio di sesamo tostato. In alternativa possiamo anche scegliere di condire con la salsa di soia oppure con la salsa teriyaki. Entrambe si sposano bene con questo piatto e sono facilmente reperibili.

