Usiamo le pesche non per farle sciroppate, ma per questo dolce veloce e freschissimo con amaretti e cioccolato incredibilmente goloso

L’estate ci offre la frutta più gustosa e deliziosa dell’anno. I piccoli frutti, ma anche albicocche e pesche sono profumati e coloratissimi ed oltre ad arricchire le nostre macedonie ci permettono di realizzare dolci squisiti. Le pesche sono frutti ricchi di vitamina A e C, preziosi per la salute degli occhi e della pelle. La loro stagione inizia a maggio e finisce a settembre. Pertanto, fortunatamente possiamo ancora approfittare a lungo di tutta la loro dolcezza e bontà. Molte persone preparano le pesche sciroppate perché sono facili e veloci da realizzare. Tuttavia, questo frutto succoso è spesso utilizzato anche per dolci al cucchiaio e morbide crostate dal ricco ripieno tutte da provare.

Oggi vogliamo stupire e spiegare invece come realizzare un dolce fresco e cremoso usando 2 ingredienti che con le pesche si sposano alla perfezione. Cioccolato e amaretti accompagnano spesso le pesche quando le facciamo ripiene oppure in una torta. Siamo certi che con questa ricetta conquisteremo cuore e palato di grandi e bambini.

Ingredienti

600 ml di latte;

2 pesche;

200 g di amaretti;

100 g di cioccolato fondente;

80 g di zucchero;

150 g di semolino;

4 tuorli;

30 g di burro.

Per preparare questo ricco e goloso budino, versiamo il latte in un pentolino. Aggiungiamo il burro e lo zucchero e portiamo ad ebollizione. Versiamo a pioggia il semolino e mescoliamo con una frusta per non creare grumi. Facciamo cuocere per 10 minuti e togliamo il composto dal fuoco.

Sbricioliamo gli amaretti lasciandone da parte una manciata per guarnire il dolce. Uniamoli al composto e mescoliamo per bene. Rompiamo il cioccolato fondente a scaglie grossolane ed uniamole ai restanti ingredienti. Infine, aggiungiamo un tuorlo d’uovo alla volta e mescoliamo il composto in modo da ottenere una crema densa e omogenea.

A questo punto, occupiamoci delle pesche. Dopo averle lavate e sbucciate, tagliamole a cubetti ed aggiungiamole al budino. Imburriamo uno stampo da plumcake e spolverizziamolo con un po’ di zucchero. Versiamo al suo interno il composto e livelliamolo usando il dorso di un cucchiaio. Decoriamo il budino sbriciolandoci sopra gli amaretti rimasti e facciamolo cuocere per 30 minuti nel forno a 200 gradi. Una volta raffreddato, trasferiamolo nel frigorifero dove dovrà riposare per almeno 3 ore prima di poterlo gustare.

Consigli

Usiamo le pesche non per farle sciroppate, ma in questo modo sfizioso e golosissimo. Per un risultato perfetto, il budino dovrà essere ben freddo una volta servito. Per sformarlo, poggiamo un piatto da dolce sopra il budino, rivoltiamolo e attendiamo che si stacchi da solo. Tagliamolo in porzioni e serviamolo ai nostri ospiti con una spolverizzata di zucchero a velo e qualche fetta sottile di pesca.

