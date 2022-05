“Bisogna tenere un po’ d’estate anche nel bel mezzo dell’inverno”. È una frase del poeta americano Henry David Thoreau. Paradossalmente più famoso per le sue prese di posizione coraggiose nella società che per le comunque pregevoli opere letterarie. Non l’abbiamo citato a caso, ma appositamente per l’articolo che vedremo oggi. Thoreau amava andare controcorrente e difendeva le scelte della natura. All’avanzare del moderno si opponeva col classico e si auspicava un Mondo in cui la gente usasse di più la testa per saper scegliere. Come nel suggerimento di moda che vedremo oggi e che moltissime influencer stanno sperimentando proprio in questi giorni. Anzi, dai like che stanno raccogliendo a milioni, starebbero spopolando, come si dice oggi.

Spezzare per lanciare un segnale di personalità

L’estate più dell’inverno è la stagione che ci porta a trasgredire anche nella moda. Un po’ per mostrare il fisico, se particolarmente atletico e snello e un po’ perché lo impone l’energia del sole. Parlando di costumi, potremmo anche tornare indietro a qualche anno fa, con la moda delle dive di Hollywood. Così come per le calzature che in estate sono anche la ricerca estrema della comodità. E, anche in questo caso, il classico domina e torna di prepotenza di moda. Ecco allora, che in tema di serata elegante o comunque mondana, potrebbe tornare un classico. Tutto legato alla nostra fantasia e con i capi che abbiamo anche già nell’armadio.

Non solo abiti firmati e capi costosi ma l’estate 2022 si preannuncia una bomba per questa arte nel sapersi vestire che sta spopolando

Disse un giorno un famoso stilista che: “spezzare è un segno di metamorfosi di personalità e di stile”. Spezzare un completo, abbinando una giacca casual e un jeans è un classico senza tempo. Magari lanciandosi anche alla ricerca di colori meno scuri e più solari. Più o meno appariscenti, in base alle nostre preferenze. Consideriamo che i book makers della moda hanno indicato nel verde smeraldo e azzurro mare due dei colori protagonisti dell’estate 2022.

È lei l’intramontabile

Ma, se abbiamo una serata mondana, attenzione alla semplice t-shirt, abbinata a un pantalone elegante. Oppure, come stanno mostrando al Mondo proprio le influencer di grido, vestitini attillati con sneakers sportive. Nulla ci vieta di provare a sperimentare dei contrasti non solo di colore, ma anche di materiali. Non solo abiti firmati e capi costosi ma l’estate 2022 potrebbe clamorosamente riportare alla ribalta i capi che abbiamo già nell’armadio e nei cassetti.

