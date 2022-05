Preparare le vacanze o anche solo dei fine settimana diversi dal solito è un’azione che richiede fantasia e rigore. La fantasia riguarda gli aspetti più romantici del viaggio, come la scelta della destinazione o le attività da svolgere una volta arrivati. Invece, il rigore è un elemento più materiale che ha a che fare soprattutto con l’aspetto monetario. Dobbiamo cercare di far quadrare in qualche modo la nostra voglia di scoprire il Mondo con le disponibilità economiche che abbiamo. Per questa ragione gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno selezionato una meta molto interessante. Infatti, costa 30 euro al giorno questa città dal carattere mediterraneo e con una gastronomia eccellente.

Un’antica città romana

Chi legge Annaba non ha molti riferimenti, ma se parliamo di Ippona a tutti viene in mente la città di Sant’Agostino. Ci troviamo nell’Africa araba e berbera ed in particolare in Algeria. La città di Annaba si trova infatti sulla costa algerina che confina con la Tunisia, non troppo lontana quindi dall’Italia. Annaba non è altro che Ippona, ma la sua storia non comincia con i Romani ma con i Fenici, addirittura nell’XII secolo avanti Cristo.

Ippona fu romanizzata molto fortemente, ma poi venne distrutta per ben due volte: la prima dai barbari di Genserico e la seconda dagli arabi. La sua storia è però molto legata all’Italia per via dell’influenza prima dei siciliani e poi dei genovesi. Oggi, dunque, il visitatore italiano non si sente completamente all’estero ad Annaba e trova molti punti di riferimento vicini alla nostra cultura. Uno fra tutti è la Chiesa di Sant’Agostino che troneggia sulla collina della città. Inoltre, durante l’Ottocento, ad Annaba si stabilirono moltissimi italiani impegnati nella pesca del corallo.

Costa 30 euro al giorno questa città dal mare azzurro e cristallino per una vacanza nel Mediterraneo

Annaba è una città certamente mediterranea ma dai tratti arabeggianti. Troveremo dunque le tipiche dimore arabe con le pareti bianche esterne e dei bellissimi giardini all’interno. La città gode di un lungomare estremamente vivo e di un centro con moltissimi archi sotto i quali si celano i ristoranti con terrazze. I piatti tipici della zona prevedono un grandissimo uso di verdure e di pesci, ma il vino con cui accompagnarli è molto difficile da trovare.

