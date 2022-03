La pelle ha bisogno di essere nutrita e protetta sempre, indistintamente dagli anni o dalla tipologia. Il viso è la parte del corpo più esposta agli agenti atmosferici e soprattutto con il gelo o con il caldo torrido, bisogna avere una maggiore attenzione.

Nonostante pensiamo che le creme più sono costose e più possano darci una mano, ci si può affidare anche a questa comunissima crema dal costo molto contenuto e per ogni età. Infatti non solo a 30 ma anche a 50 anni, si potrà sfruttare un segreto di bellezza che molti ignorano.

Per una pelle straordinaria, ecco la coccola da concedersi senza spendere una fortuna

Questa particolare crema è davvero una mano santa per qualsiasi tipo di pelle. Dalla consistenza ricca, emolliente e nutriente, scherma la pelle dagli agenti atmosferici e la preserva il più possibile. Chiamata cold cream, è il cosmetico più chiacchierato del momento e tutti dovrebbero provarlo.

Si tratta di una crema a base di cera d’api, olio e altri ingredienti assolutamente naturali e ottimi per la pelle. Questa combinazione di ingredienti crea una pellicola in grado di trattenere una parte del derma per avere sempre una pelle idratata.

Inoltre questa formula è perfetta per idratare a fondo la pelle, nutrirla, lenirla e addirittura allevia il rossore e le irritazioni. Ed un uso regolare può incentivare l’elasticità della pelle attenuando le rughe e rallentando il processo d’invecchiamento.

Non solo a 30 ma anche a 50 anni questa crema è tra le migliori sul mercato per avere una pelle fantastica

La crema viene chiamata cold cream proprio perché grazie alla sua composizione, riesce a contenere l’evaporazione dell’acqua dall’epidermide. Ed una pelle ben idrata tenderà ad invecchiare molto lentamente. Ma vediamo come si può fare questa crema a casa con le proprie mani senza spendere una fortuna ma facendo sempre attenzione ad eventuali controindicazioni.

Ingredienti base per un barattolino da circa 100 gr.

50 % di olio (50 gr. di olio di mandorle dolci o d’oliva)

15 % di cera d’api (15 gr. di cera d’api pronta da usare)

35 % d’acqua distillata ( 35 gr. di acqua di rose)

Procedimento

In un pentolino scaldare a fiamma bassa, la cera insieme all’olio giusto per qualche secondo, il tempo di amalgamare i due ingredienti. Successivamente, togliere dal fuoco e nel frattempo riscaldare per qualche secondo l’acqua di rose in un altro pentolino, sempre per pochi secondi.

Adesso, prendere l’acqua di rose e aggiungerla al composto precedente e con un classico frullino da cappuccino o le fruste elettriche, montare per bene. Continuare fino a quando la crema non si sia raffreddata. La composizione di questi ingredienti dopo qualche minuto, creerà una crema omogenea dall’aspetto consistente.

Solo dopo che la crema avrà raggiunto la classica consistenza, bisognerà riporla in un vasetto, lasciarla raffreddare e sarà pronta all’uso.

