Risparmiare in cucina oramai è l’impegno di ogni cuoco che si diletta tra i fornelli di casa per far felice la famiglia. Alcune volte, preparare un dolce richiede l’impiego di molti ingredienti che spesso non si hanno in casa e che andrebbero acquistati. Ma se non si vuol mettere mano al portafoglio, si può provare questa fantastica ricetta che conquisterà tutti.

Un dolce davvero pazzesco che impiega solo 3 ingredienti e da preparare in soli 5 minuti, una vera delizia senza zucchero e senza cottura in forno. Da inserire nella lista dei desideri insieme ai biscotti più famosi al Mondo dal gusto inconfondibile che ricordano l’infanzia di tutti.

E per rendere ancora più golosa questa ricetta, nell’impasto si potrà inserire l’uvetta, la frutta secca, la frutta candita o qualsiasi altro ingrediente.

Ingredienti

150 gr di fiocchi d’avena;

90 gr di cioccolato fondente;

1 banana.

3 ingredienti e 5 minuti per preparare una deliziosa torta senza farina e senza cottura che farà innamorare tutti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo l’avena e frullandola con un frullatore per qualche minuto fino a quando non si otterrà una farina granulosa. Poi prendere una banana e tagliarla in tanti pezzi nel frattempo che il cioccolato si sciogliere a bagnomaria.

Adesso insieme all’avena nel frullatore, aggiungere il cioccolato ancora sciolto e la banana e frullare per bene. Poi, prendere lo stampo che si preferisce, versare l’impasto e livellarlo con l’aiuto di una paletta in silicone. Riporre lo stampo nel frigorifero per circa 2 ore per farlo rassodare.

La torta è pronta, ma per renderla ancora più golosa, si potrà preparare una gustosa crema al caffè o questa da mangiare a sbafo. Altrimenti prendere un po’ di cioccolato fondente da sciogliere con un po’ di latte intero e non appena si scioglierà per bene sul fuoco a bagnomaria, versarlo sulla torta creando una piccola superficie croccante.

Con questa soluzione si può aggiungere anche uno strato sottile di marmellata alle albicocche o altre tra il dolce e il cioccolato. Una vera delizia per il palato che ricorda un po’ la torta sacher.

