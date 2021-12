Giorno dopo giorno, la pelle del viso conserva gli anni trascorsi che, arrivati ad un certo punto, iniziano a farsi vedere senza che ce ne accorgiamo. La pelle perde di tonicità, inizia a essere cadente e si intravedono le prime rughette che fanno andare in crisi tutti ad ogni età.

Si inizia a invecchiare, ed oltre ad essere inconsapevolmente più saggi, cambiamo non solo all’interno ma anche all’esterno. Non tutto è perduto però. Ecco perché potrebbe bastare anche un solo comune ingrediente naturale, invece dei soliti rimedi, per una pelle senza segni d’età.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un vero rimedio della nonna che non costa nulla e aiuta a fermare il tempo grazie alle sue caratteristiche uniche.

Non solo in cucina ma bensì anche nella beauty routine

Nessuno immagina di poter utilizzare un frutto, in questo caso il limone, come segreto di bellezza. E invece, questo piccolo trucco potrebbe davvero far ottenere dei risultati straordinari.

Il limone è uno dei frutti più discussi degli ultimi tempi. C’è chi dice che bere acqua calda e limone la mattina faccia molto bene, chi pensa che assumerlo regolarmente faccia dimagrire ed aiuti a disintossicare il corpo dalle tossine e chi invece lo utilizza per fermare l’invecchiamento cutaneo.

Insomma, in tutti i casi sembrerebbe che questo frutto sia davvero eccezionale e prima di utilizzarlo è consigliabile in ogni caso sentire il parere del proprio medico di fiducia.

Altro che i soliti rimedi per una pelle senza segni d’età potrebbe bastare questo comune ingrediente naturale

Il limone è ricco di vitamina C, in particolare 50 g ogni 100 g di limone e di potassio 140 mg ogni 100 g, come riportato da Humanitas. È un ottimo condimento da aggiungere ad esempio su una fetta di carne per favorire l’assorbimento di ferro.

Oltre a questi dati scientificamente provati, il limone può essere usato anche per avere una pelle più bella e giovane. Questa fonte naturale di vitamina C è un potente antiossidante, che protegge la pelle e ne rallenta l’invecchiamento.

Basterà prendere una fetta di limone e massaggiare le rughe con movimenti circolatori per qualche minuto. Oppure per chi vuole cimentarsi in una maschera, potrà grattugiare la buccia, aggiungere un cucchiaino di miele e lasciarla agire per 20 minuti sul viso.

Lettura consigliata

Ecco il dolce che possono mangiare tutti anche chi ha problemi di linea o diabete