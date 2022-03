Con la preparazione di questo detersivo abbiamo la possibilità di lavare in lavatrice o a mano i nostri panni in maniera ecologica senza usare prodotti industriali.

Pochi sanno che invece, bastano bicarbonato e alcuni semplici ingredienti naturali per avere un bucato morbido pulito e profumato. L’autoproduzione in casa del detersivo ci permette non solo di risparmiare soldi, ma di evitare l’utilizzo di contenitori di plastica, quindi di produrre meno rifiuti nocivi e di danneggiare l’ecosistema ambientale. Come vediamo sono tanti i buoni motivi per cui produrre detersivo con prodotti facilmente reperibili, e che spesso abbiamo in casa.

Il detersivo che andremo a preparare pulirà il nostro bucato rendendolo profumato e pulito e l’aggiunta di carbonato di sodio permetterà al detersivo liquido di ammorbidire efficacemente i panni.

Vediamo come procedere e quali ingredienti occorrono.

Occorrente:

a) pentola e coperchio;

b) frullatore a immersione;

c) 1 flacone da 2 litri;

d) 1 cucchiaio di legno;

e) 100 grammi di bicarbonato;

f) 200 grammi di carbonato di sodio (il più noto in commercio è la Soda Solvay);

g) 2 litri di acqua;

h) 10 gocce di olio essenziale tea tree oil;

i) 10 gocce di olio essenziale di lavanda;

l) 120 grammi di sapone vegetale a scaglie.

Procedimento

Ridurre a scaglie il sapone vegetale grattugiandolo. È possibile evitare questo procedimento, e acquistare il sapone nei negozi bio, dove è possibile trovarlo già ridotto in scaglie. Prendere una pentola, versare i due litri di acqua al suo interno e farla bollire. Versare il sapone vegetale e mescolare con il cucchiaio di legno fino a completo assorbimento. Togliere dal fuoco, aggiungere il bicarbonato e il carbonato e frullare con il frullatore a immersione.

Versare la soluzione ottenuta nel flacone vuoto da due litri e aggiungere le gocce di olio essenziale. Lasciare riposare in un luogo fresco e asciutto per 35 giorni, mescolando di tanto in tanto. Il prodotto va usato in lavatrice, come un normale detergente per panni.