Con l’arrivo dell’inverno siamo costretti a tirare fuori dall’armadio tutti i capi più pesanti per proteggerci dalle basse temperature.

Molti di noi non amano particolarmente questo periodo dell’anno, in cui bisogna coprirsi di strati di vestiti, per stare adeguatamente al caldo.

Inoltre, non tutti sanno che oltre agli stivali sono queste le scarpe invernali ideali per essere sempre eleganti mantenendo anche i piedi caldi.

È importante infatti sapere che esistono dei capi che possono darci anche quel tocco di stile in più, facendoci sentire a nostro agio in ogni occasione.

Non solamente piumini e cappotti, è questo l’insospettabile capo morbido e versatile ideale anche dopo i 50

Per quanto riguarda l’abbigliamento, la moda ci propone diversi modelli pronti a soddisfare ogni esigenza.

Se intendiamo sfruttare le giornate di sole che, nonostante le basse temperature, sono in grado di scaldarci, potremmo sfruttare questo capo alternativo.

Mentre i piumini e i cappotti sono molto più pesanti, questo capo è sicuramente più leggero ma comunque utile per le giornate meno fredde e più soleggiate.

Si tratta del maxi cardigan, apprezzato per la sua comodità e la sua morbidezza, oltre che per la sua incredibile versatilità.

Possiamo trovarlo proposto in diverse varianti. Per esempio, sarà necessario indossarne uno di lana o di cashmere per proteggerci dalle basse temperature.

Inoltre, lo potremo trovare con i bottoni o con la cintura, oltre ad essere arricchito con diverse fantasie o da diversi colori e tonalità.

Per questa stagione viene proposto principalmente in versione lunga fino al ginocchio, proprio per sostituirlo al giubbotto, soprattutto per chi è meno freddoloso.

Durante l’inverno potrebbe essere consigliato il modello che è dotato di collo alto, in modo da mantenere protetta questa parte del corpo.

Sempre per questa ragione potremmo abbinarlo indossando proprio sotto il maxi cardigan questo capo che manterrà il collo caldo durante il freddo del periodo.

Non solamente piumini e cappotti, è questo l'insospettabile capo morbido e versatile ideale anche dopo i 50 per essere eleganti ad ogni occasione.

Se intendiamo abbinare il cardigan ad ogni capo, sarebbe meglio optare per tonalità neutre come grigio, nero o bianco, che sono sempre di moda, in ogni stagione.

Altrimenti, soprattutto durante questa stagione fredda, potremo abbinarlo anche a delle giacche corte che sono sempre di tendenza.

Per esempio, proprio questa è la giacca di tendenza autunno inverno 2021 che sta spopolando da qualche mese e con cui abbinare il nostro cardigan.