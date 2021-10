In questo periodo dell’anno iniziamo pian piano a vestirci e coprirci sempre di più con la progressiva diminuzione delle temperature.

È anche il momento giusto per sistemare il nostro armadio e i cassetti rimuovendo costumi e vestiti estivi per fare spazio a vestiti e capi pesanti.

Durante la pulizia, se vogliamo avere armadi e cassetti profumati ci serviranno solo 2 semplici prodotti naturali che molti di noi hanno già in casa.

La giacca è un indumento a cui in questo periodo dell’anno non possiamo rinunciare, che oltre alla sua utilità si abbina perfettamente ad ogni tipo di look.

Non tutti sanno che questa è la giacca di tendenza autunno inverno 2021 che sta spopolando

Molti di noi sono sempre alla ricerca della giacca adatta ad ogni occasione, comoda ma allo stesso tempo bella da vedere.

È importante presentarsi sempre curati e ordinati curando ogni dettaglio, ecco perché è bene conoscere le tendenze per avere unghie spettacolari ed originali.

La giacca di pelle è infatti la regina indiscussa di questa stagione, perfetta da utilizzare con un vestito più elegante ma anche da indossare tutti i giorni.

Inoltre, potremo abbinarla sempre con questo accessorio di tendenza nell’autunno inverno 2021 di cui non possiamo fare a meno.

In questo periodo dell’anno è la giacca chiodo in pelle che sta spopolando, di colore possibilmente nero, classico che non tramonta mai.

Questa tipologia di giacca è caratterizzata solitamente dalla presenza di fibbie e zip, con alcune varianti da giacca a giacca a secondo della marca.

In base al nostro stile troveremo quello perfetto per noi: troviamo la versione più chic, altre più sul genere punk, altre sagomate o quelle tagliate in vita.

Potremo anche giocare con l’originalità, basterà poco per renderlo unico: un piccolo inserto o uno schizzo di colore, a seconda dei nostri gusti personali.

Non tutti sanno che questa è la giacca di tendenza autunno inverno 2021 che sta spopolando e di cui molti non vogliono fare a meno.

Scopriamo un’altra tendenza

Durante questo periodo dell’anno tornerà nei nostri armadi il tanto amato blazer, sia per la sua estetica che per la sua comodità.

Quest’anno il blazer prenderà una forma differente, diventando doppiopetto e donando ancora più stile al nostro look.

Anche in questo caso ci saranno delle varianti: più lunga o corta a seconda della nostra preferenza personale.

È fondamentale infatti seguire sempre i nostri gusti personali, essendo noi ad indossarli dovremo assicurarci che ci facciano sentire a nostro agio.