Per molti il periodo natalizio rappresenta un incentivo ai viaggi e alla curiosità turistica. Ricercare mercatini, alberi e celebrazioni particolari diventa un’ottima ragione per conoscere nuovi angoli del nostro Paese, prima sconosciuti. Per questi viaggiatori, allora, si aggiunge un motivo in più per rallegrarsi, visto che sul lago Trasimeno, in Umbria, si è appena inaugurato l’albero di Natale disegnato sull’acqua più grande del Mondo. Rullo di tamburi per l’accensione dell’albero di Natale su acqua più grande del Mondo ed è la scusa per un weekend d’incanto.

Guardare al tramonto la superfice del Lago Trasimeno attraversata dal profilo colorato di un albero luminoso steso sulla superficie. È l’idea che ha guidato i realizzatori dell’opera a Castiglione del Lago, uno dei Borghi più belli d’Italia. Ecco cosa accompagnerà le persone che decideranno di salire sulla Rocca del Leone per godere di questa prospettiva.

Una rocca sul lago in uno dei Borghi più belli d’Italia

Il borgo in Provincia di Perugia si trova in una posizione d’eccezione. Costruito in posizione sopraelevata a picco sul Lago Trasimeno per motivazioni strategiche, vive affacciato sulle acque placide e colorate del Trasimeno. Circondato dalle colline umbre e toscane, la visione si perde tra la rotondità delle linee naturali e i profili squadrati di tanti borghi. Ma il panorama d’eccezione non si tratterebbe dell’unico motivo per visitare il borgo. Infatti il percorso pensato all’interno della Rocca prevede tre tappe per quanti vi entreranno dalle 17 alle 23. Ci sarà un presepe monumentale (anche multimediale), una parte dedicata alle iniziative culturali che tutti i giorni si svolgeranno nel castello ed infine il punto di osservazione sull’albero.

A questo punto ci si potrebbe chiedere quanto sia grande questo albero per costituire un record mondiale. I pali illuminati infatti sono stati installati sulla superficie del lago. L’energia elettrica utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili certificate. La lunghezza dell’immagine è addirittura di più di un chilometro, mentre la larghezza dell’albero disegnato supera i 50 metri. Il totale porta ad un numero complessivo di 165 pali portanti, 2.550 luci disseminate nel perimetro e 7 chilometri di cavo elettrico. A questi numeri si aggiunge la difficoltà a installarlo (grazie all’ausilio di 100 volontari, molti dei quali si sono spostati sulle barche) e a quella per monitorarlo e mantenerlo funzionante. Si tratta pur sempre di un impianto che trasporta energia elettrica posizionato all’aperto tra possibili onde e maltempo.

Il Natale è uno dei periodi più indicati per visitare l’Umbria. Sarà per il forte legame con la simbologia, ma nei borghi e nelle città umbre si respira un’atmosfera di festa particolare in questo periodo. Non tutti infatti sanno che all’albero di Castiglione si aggiunge un altro albero da record, che addirittura copre la superficie intera di un monte. A Deruta, invece, in Piazza si allestisce addirittura un albero di ceramica.

Infine può costituire la base per qualche tappa culinaria. Peraltro uno dei prodotti di Castiglione del lago è un legume di origine etrusca e romana che negli ultimi anni è stato tutelato e riscoperto.