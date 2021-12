Tutti noi amiamo avere una casa pulita e profumata in cui sia piacevole stare e passare il tempo. D’inverno, però, spesso dentro casa si sviluppano cattivi odori, visto che apriamo meno le finestre per il freddo.

In molti risolvono il problema con deodoranti e incensi, ma non tutti amano questi metodi e possono ritenerli fastidiosi. Inoltre, sono soluzioni momentanee che non durano a lungo.

Per questo oggi vedremo un’alternativa a costo zero per avere un delizioso profumo di feste natalizie in tutte le stanze della casa. Infatti, altro che incenso e profumatori d’ambiente grazie a questo metodo per profumare tutta la casa con gli odori del Natale.

Un metodo semplice e sano

Se abbiamo provato tutti i modi ma l’odore non se ne va da casa, dobbiamo cambiare metodo. L’incenso e le carte profumate sono molto efficaci ma dopo pochi minuti e svaniscono. I deodoranti, invece, possono avere profumazioni pungenti e nauseanti che non tutti amano.

Allora non ci resta che provare questo metodo alternativo che profuma per molte ore la casa e la riempie con una calda atmosfera invernale. Si tratta di un metodo veloce, pratico ed economico, che possiamo realizzare ogni volta che lo desideriamo.

Innanzitutto, dobbiamo procurarci della frutta di stagione, come arance, limoni e mele e delle spezie, come cannella, zenzero e pepe in grani. Possiamo anche usare dei mirtilli rossi freschi (cranberries), dell’anice stellato, chiodi di garofano e degli aghi di pino.

Se vogliamo creare una profumazione ancora più travolgente, possiamo aggiungere della curcuma, del rosmarino, della vanillina e un cucchiaino di miele.

Ora possiamo porre i nostri ingredienti in una pentola e aggiungere due litri d’acqua e aspettiamo che raggiunga l’ebollizione.

Una volta portata a ebollizione, spegniamo il fuoco. Sin da subito sentiremo un delizioso profumo alzarsi dal nostro thè natalizio, che riempirà la casa con il suo tono caldo e speziato. Grazie a questi semplici ingredienti abbiamo ricreato il profumo dell’inverno e del Natale.

In questo modo potremo profumare casa anche per molte ore senza interruzioni. Questo metodo è davvero efficace e ci permetterà non solo di risparmiare soldi, ma anche di produrre meno rifiuti rispetto ai deodoranti e ad altre profumazioni chimiche.

Approfondimento

