Se a Capodanno la tradizione vuole che l’intimo sia rosso, per le unghie invece possiamo ancora giocare. Spesso e volentieri, però, scegliamo proprio questo colore anche per la manicure, quando possiamo optare per tantissimi altri colori. E quindi non smalto rosso a Natale e Capodanno, scegliamo invece questa manicure molto di moda.

I colori dell’inverno

Con l’arrivo del periodo invernale lo smalto per le unghie tende a colorarsi con tinte scure. Però, oltre a queste opzioni ne abbiamo altre molto valide. Ad esempio, che noia il solito smalto burgundy sulle unghie, così possiamo renderle moderne e alla moda. Infatti, basta veramente poco per aggiungere un po’ di brio alle nostre unghie e renderle delle vere protagoniste. Oppure invece del solito rosso ecco lo smalto per le unghie da fare a Natale per essere favolose. Un colore veramente sensazionale, che farà pendant con ogni look che scegliamo. Però, abbiamo un altro colore veramente in voga che possiamo scegliere. E se non abbiamo ancora deciso di che nuance fare le unghie per Natale e Capodanno, questa proposta leggera e affascinante potrebbe fare al caso nostro.

Non smalto rosso a Natale e Capodanno, scegliamo invece questa manicure molto di moda

Per questi ultimi giorni di dicembre scegliamo una manicure rosata. Un colore forse un po’ anomalo per le feste, ma che dona eleganza e che sta bene veramente su tutto. Questo colore possiamo abbinarlo con qualsiasi look che abbiamo in mente per le feste. Se indossiamo dei capi color verde, la manicure rosata ci starà benissimo. Ma anche se scegliamo delle tonalità del rosso. E ancora se optiamo per il più classico nero o blu notte.

E se per Capodanno optiamo invece per dei dress con paillettes, lo smalto rosato è perfetto perché avremo una mano curata, che non catturerà troppo l’attenzione. In questo modo il focus sarà sul vestito, ma le unghie faranno comunque la loro parte.

Se vogliamo, possiamo aggiungere anche degli adesivi, magari a tema natalizio. Oppure dei punti di luce come dei minuscoli brillantini. Infine possiamo giocare anche con la forma delle unghie. Perché possiamo farle a mandorla, oppure squadrate. Insomma le opzioni sono infinite ed è proprio il periodo delle feste quello perfetto per osare e anche per catturare l’attenzione.

Non resta, quindi, che prenotare e regalarci delle unghie nuovissime e bellissime. Possiamo anche chiedere consiglio alla nostra manicurist di fiducia se abbiamo dei dubbi.

